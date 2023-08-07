44 комплекта наград разыграли на Чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске

В Челябинске с третьего по шестое августа лучшие легкоатлеты России и Белоруссии выявляли сильнейших в рамках национального чемпионата и 17-го этапа легкоатлетической серии «Королева спорта».

Всего на старт соревнований вышли около 800 сильнейших атлетов из 69 российских регионов и из Белоруссии. За четыре соревновательных дня было разыграно 44 комплекта наград. Победители и призеры получили медали, выполненные уральскими мастерами в технике златоустовской гравюры.

«Челябинская область принимает большой спортивный турнир – Чемпионат России по легкой атлетике. К нам приехали лучшие спортсмены со всей страны, впервые принимают участие атлеты из Белоруссии. Много зрителей на финалах, потрясающая атмосфера. Спасибо ФФедерации легкой атлетики, участникам, волонтёрам», – отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Южноуральцы на домашнем турнире завоевали две золотые медали. Василий Мизинов в первый соревновательный день порадовал публику уверенной победой в спортивной ходьбе на 10000 м. В прыжке с шестом в секторе не было равных Тимуру Моргунову. Южноуралец даже попытался побить собственный рекорд, установив планку на высоте 6,01 м, но не смог преодолеть рубеж.

«Организация бешеная. Не устаю повторять, что за последнее время это один из лучших в России стартов, на которых я выступал, –признался Тимур Моргунов. – Столько зрителей, столько поддержки я еще не видел. Дома стены помогают: болельщики кричали, свистели, орали, это придавало сил и позволило мне выступить более удачно. Сегодня энергия била ключом – все благодаря зрителям!»

В Челябинске выступили самые титулованные российские спортсмены – олимпийская чемпионка в прыжке в высоту Мария Ласицкене и чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков. Оба спортсмена приехали в Челябинск несмотря на недавние травмы. Мария Ласицкене показала шестой результат, а Сергей Шубенков сумел завоевать серебряную медаль чемпионата России.

«Думаю, соперники вдохновились моим возвращением, я рад, если смог сподвигнуть кого-то на хороший результат, – сказал Сергей Шубенков. – Главное, что от этого выиграл и спорт, и зрители, и мы все. Мое самое главное впечатление от чемпионата России в Челябинске – это поддержка трибун. Когда дождик накрапывал, я удивился, что такое небольшое количество людей на трибунах, создает звук такой громкости, за это большое спасибо. А потом трибуны заполнились, это было очень приятно».

В организации и проведении четырех соревновательных дней были задействованы 100 волонтеров от 16 до 70 лет. В освещении спортивного события приняли участие около 60 представителей средств массовой информации, более 25 часов соревнования транслировались в телеэфире. Почти 20 000 зрителей, которые стали частью спортивного праздника.