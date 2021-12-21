21.12.2021
Актёры сериала «Молодёжка» открыли хоккейную коробку РМК в Челябинске
21.12.2021
Дед Мороз и Снегурочка напомнили водителям правила пересечения железнодорожных переездов на Южно-Уральской магистрали
21.12.2021
В Магнитогорске наградили лучших журналистов
21.12.2021
Специалист ГРЦ Макеева принял участие во Всероссийском космическом молодежном фестивале
21.12.2021
Челябинская область избавится от дефицита кадров в сельском хозяйстве
21.12.2021
Прокуратура Копейска встала на защиту престарелых с умственной отсталостью
Актёры сериала «Молодёжка» открыли хоккейную коробку РМК в Челябинске
20.12.2021
РМК присоединилась к региональному экологическому стандарту Челябинской области
15.12.2021
РМК поддержит проект строительства храма в селе Вознесенка Челябинской области
10.12.2021
Волонтёр Кыштымского медеэлектролитного завода получил награду от полпреда УрФО
06.12.2021
Челябинск бережно хранит память о настоящем герое Евгении Родионове
Власти и предприниматели муниципалитетов Челябинской области ответят в суде за опасные здания рядом со школами и садиками
21.12.2021
Южноуральские контрразведчики отмечают профессиональный праздник
20.12.2021
Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему
17.12.2021
Приходить на утренник нельзя пропустить
17.12.2021
Челябинская филармония заговорила с молодёжью на языке аниме
16.12.2021