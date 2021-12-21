Актёры сериала «Молодёжка» открыли хоккейную коробку РМК в Челябинске

Русская медная компания (АО «РМК») оборудовала новый хоккейный корт во дворе челябинской гимназии №76. Это восьмая площадка, созданная РМК совместно с ХК «Трактор» для бесплатных хоккейных тренировок на Южном Урале: пять коробок заработали в прошлом сезоне, в этом году запущено ещё три объекта.

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, в торжественном открытии нового корта приняли участие представитель дирекции Обособленного подразделения АО «РМК» в Челябинске Игорь Лопаткин, генеральный директор «Трактора» Иван Савин, ветеран «Трактора» Николай Макаров, глава Ленинского района Александр Орёл и директор МОУ СОШ №76 Людмила Алферова. Кроме того, после торжественного открытия на лёд вышли хоккеисты «Трактора» Никита Тертышный и Александр Подкорытов, к ним присоединились актёры сериала «Молодёжка» Иван Жвакин, Влад Канопка и Иван Мурин. Звёздная команда вместе с тренером «чёрно-белых» Олегом Приданниковым провела открытую тренировку для всех желающих.

«Русская медная компания полностью берёт на себя содержание объекта: заливку и поддержание льда, освещение, обслуживание оборудования. Здесь установлена современная система освещения, хоккейные борта, которые выдерживают серьёзную силовую нагрузку. Важно, что доступ для занятий на этом корте, как и на всех, открытых ранее, есть у каждого желающего», - комментирует представитель дирекции обособленного подразделения РМК в Челябинске Игорь Лопаткин.

Площадка построена на асфальтированном фундаменте. В основе – современная конструкция из ударопрочного пластикового материала, по бокам оборудованы борта со скамейками запасных. Также предусмотрена современная система освещения, благодаря которой корт можно использовать в любое время суток.

«Мы помним и знаем, что много мастеров и легенд мирового уровня начинали свою хоккейную карьеру именно с таких кортов на открытом воздухе. Стоит отметить, что много мастеров вышло именно из Ленинского района, где размещается новая площадка. У наших ребят есть уникальная возможность начать здесь свой путь к вершинам хоккейного Олимпа», - рассказал генеральный директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Савин.

Совместный проект РМК и ХК «Трактор» стартовал в 2020-м году, тогда же четыре площадки открыли в Челябинске и одну – в Коркино. В 2021-м году построено три новых корта: у Челябинского государственного университета, рядом со школой №76 и в микрорайоне «Вишнёвая горка».