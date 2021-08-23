Алексей Текслер дал старт VIII Кубку губернатора по хоккею

В понедельник, 23 августа, в Челябинской области стартовал VIII Кубок губернатора по хоккею.

Перед стартовым вбрасыванием матча «Трактор» vs «Локомотив» с приветственным словом выступил губернатор Челябинской области и президент «Трактора» Алексей Текслер.

Глава региона поздравил спортсменов и зрителей с открытием турнира. «Мы заждались и скучали по хоккею, надеюсь, что сегодняшняя игра и в целом турнир будет хорошей разведкой боем перед регулярным чемпионатом, - приветствовал Алексей Текслер. - Желаю всем командам удачи, а болельщикам - хорошего настроения».

Отдельно губернатор обратился к болельщикам: «По известным причинам нас сегодня немного, но давайте за себя и за того парня поболеем за наших ребят. Удачи всем хоккеистам, чтобы обошлось без травм, берегите себя, но, чтобы борьба была яркой». После чего было произведено символичное вбрасывание.

Кубок Губернатора Челябинской области по хоккею пройдет с 23 по 27 августа в Ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова. В традиционном летнем турнире принимают участие четыре команды: «Трактор» (Челябинск), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Локомотив (Ярославль) и «Сибирь» (Новосибирская область). «Железнодорожники» и новосибирцы впервые примут участие в турнире. Игры пройдут в Челябинске с 23 по 27 августа.

В первом матче домашнего турнира хоккеисты «Трактора» всухую обыграли «Локомотив» со счетом 3:0. У челябинцев отличились Дмитрий Алексеев, Владимир Ткачёв и Лукаш Седлак.

Матч «Сибири» и «Автомобилиста» завершился со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил Алексей Макеев.

ФОТО: пресс-служба губернатора и правительства Челябинской области