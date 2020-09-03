Алексей Текслер открыл первый матч челябинского «Трактора» в новом сезоне

Челябинский «Трактор» сегодня, третьего сентября, открыл новый сезон в чемпионате КХЛ 2020/21. Первый соперник «черно-белых» - «Автомобилист» из Екатеринбурга.

«Поздравляю с началом нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Большой хоккей вернулся на Южный Урал, на Арену «Трактор». Мы заждались побед любимой команды! Мы верим в победу «Трактора»!» - сказал на открытии уральского дерби губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Поприветствовав хоккеистов команд «Трактор» и «Автомобилист», глава региона пожелал им быть сильными и играть честно.

«Желаю игрокам побед! Удачи на челябинском льду! Верим в «Трактор», верим в победу!», - отметил Алексей Текслер.

Главный тренер челябинской команды руководил матчем дистанционно - Анвар Гатиятулин перенес ОРВИ средней степени тяжести.

«Перед матчем с «Автомобилистом» важно сообщить, что Анвар Гатиятулин не так давно перенес ОРВИ средней степени тяжести, поэтому по рекомендации медицинского штаба на протяжении нескольких дней главный тренер должен воздержаться от нахождения на льду. Сегодня он будет руководить командой удаленно, поддерживая связь через своих помощников. Необходимо отметить, что в условиях пандемии коронавируса, Гатиятулину были сделаны тесты на COVID-19, и все они показали отрицательный результат», - сообщил генеральный директор клуба Иван Савин.

Напомним, вход на матчи «Трактора» при наличии билета или абонемента будет возможен только в маске. На каждом входе у болельщиков проверяют температуру.

«Просим с пониманием отнестись к этой процедуре. Вход на арену с температурой 37.0 и выше - запрещен. Двери арены откроются за 2 часа до матча. Фуд-корты будут работать: вы сможете приобрести еду в герметичной упаковке и напитки внутри ледовой арены», - сообщили в пресс-службе команды перед накануне игры.

В чемпионате КХЛ 2020/2021 принимают участие 23 команды из шести стран, которые проведут 690 матчей на первом этапе за 142 игровых дня, после чего по восемь сильнейших команд из каждой конференции в плей-офф разыграют главный трофей Лиги - Кубок Гагарина.

Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

Календарем предусмотрено, что каждая из команд сыграет в регулярном чемпионате по 60 матчей, начиная со 2 сентября 2020 года и заканчивая 27 февраля 2021 года.

Наступающий сезон пройдёт под знаком еще более бережного отношения к здоровью игроков, болельщиков, всех участников чемпионата.

«Новый чемпионат обещает яркое и напряженное соперничество клубов. Вступил в силу «потолок зарплат» - мера, направленная выравнивание спортивного мастерства команд, которая уже приносит результаты, что доказали итоги предсезонных турниров и товарищеских матчей. В новом сезоне болельщики будут иметь возможность наблюдать за игрой как известных мастеров, так и новичков, потенциальных звезд чемпионата, а также молодых хоккеистов, вернувшихся из-за океана»,- сообщили в пресс-службе КХЛ.

Любителей хоккея также ждут знаковые статистические юбилеи команд, топ-игроков и всей Лиги. Главный из них ожидается 30 октября - в этот день состоится 10000-я игра в истории КХЛ. Также именно в этом чемпионате на лёд выйдет 3000-й хоккеист и будет заброшена 50000-я шайба.

«Я знаю, вы все соскучились по хоккею, по своим любимым командам. Расставание было долгим, но сегодня мы снова все вместе здесь, на нашей любимой игре. Я хотел бы поблагодарить болельщиков за понимание. Пока есть ограничения, которые надо исполнять. Также хочу сказать слова благодарности врачам, которые на протяжении последних месяцев боролись за жизни и здоровье. Для всех нас сегодня важный момент - хоккей вернулся», - подчеркнул президент КХЛ Алексей Морозов.

Вновь будет переписана книга рекордов КХЛ Сергеем Мозякиным. Форвард «Металлурга» может забросить 800-ю шайбу в Лиге (сейчас у него 793) и обязательно наберёт 900-е очко (сейчас их 897). Данис Зарипов постарается обойти в списке голеадоров отечественных чемпионатов легендарного Бориса Михайлова. Сейчас у нападающего «Ак Барса» 420 шайб, у звезды советского хоккея - 428.

700-й матч в КХЛ проведет главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов, 400-ю победу одержит наставник «Спартака» Олег Знарок.