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Алексей Ягудин: Наикрутейший чемпионат России по фигурному катанию получился в Челябинске

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился эмоциями от чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в эти дни Челябинске. То, что творилось на льду арены «Трактор», он назвал космосом, фантастикой и сюрреализмом.

Накал страстей, буря эмоций, невероятное напряжение, слезы радости от побед и горечи от поражений, невероятные прокаты – перечислять то, чем запомнился чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске, можно бесконечно.

Своими впечатлениями Алексей Ягудин поделился после выступления женщин в одиночном катании.

«Соревнования были проведены на высочайшем уровне. Особенно приятно было то, что в комнате отдыха для нас, комментаторов, повесили портрет Тарасовой (прим. ред.: Татьяна Тарасова не смогла приехать в Челябинск из-за перенесенной операции). Наикрутейший чемпионат получился! Я заплакал после произвольной программы девушек, потому что не был сил сдерживать эмоции. Я плакал от восторга», - сказал Алексей Ягудин.

Сегодня, 27-го декабря, в ледовой арене «Трактор» состоится церемония награждения победителей и призеров чемпионата России по фигурному катанию, а по ее окончании спортсмены порадуют зрителями яркими и незабываемыми показательными выступлениями.

Челябинский лед помог стать Анне Щербаковой из Москвы трехкратной чемпионкой России. Лучшей спортивной парой признаны Евгения Тарасова и Владимир Морозов (Москва-Татарстан). «Золото» чемпионата России на челябинском льду среди мужчин завоевал Михаил Коляда из Санкт-Петербурга. И впервые в своей карьере титул чемпионов России «примерила» пара Александра Степанова – Иван Букин.