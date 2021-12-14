Бесплатная программа "Урок здоровья" для сельских школьников

Для школьников из Миасского городского округа стартовали бесплатные занятия на горных лыжах и сноубордах.

Напомним, с 2008 года на курорте «Солнечная долина» проводятся занятия на лыжах и сноубордах для детей и подростков из Челябинска и области. За это время более 100 000 детей приобщились к горнолыжному спорту!

Программа «Урок здоровья» для детей сельских школ реализована бесплатно при поддержке и с использованием средств Фонда гражданских инициатив Южного Урала. «Урок здоровья для детей сельских школ» — сезонный спортивно-оздоровительный проект, в рамках которого более 500 учащихся (с 1 по 11 класс) сельских школ Миасского, Златоустовского городских округов и Чебаркульского муниципального района Челябинской области пройдут бесплатный пятидневный ознакомительный курс обучения катанию на горных лыжах и сноуборде.

Участвуя в проекте, школьники получат возможность быстро и эффективно обучиться у профессиональных наставников основным навыкам катания. Групповые занятия проведут высококвалифицированные инструкторы — специалисты Национальной Лиги инструкторов России. В основе поэтапной программы обучения лежит австрийская методика, разработанная в мировой академии сноуборда и признанная одной из самых эффективных в мире.

«Я хочу сказать большое спасибо тому, кто это все придумал, организовал-теперь мы можем учиться кататься на лыжах и сноубордах. Здесь, на «Солнечной долине», очень дружелюбные тренера, они говорят, что у нас все получится. Это очень мотивирует приехать после этого урока сюда с родными и попробовать еще. Это довольно интересно», поделилась Кристина из школы деревни Сарафаново.