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Благотворительный фонд РМК помогает с реабилитацией челябинскому хоккеисту, получившему травму на тренировке

Благотворительный фонд святой Екатерины поможет с реабилитацией 18-летнему воспитаннику ХК «Трактор» Максиму Тарасову, который получил серьезную травму на тренировке. Глава «Русской медной компании» и председатель совета фонда Игорь Алтушкин лично взял на себя все связанные с этим расходы.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ, трагедия с 18-летним Максимом Тарасовым произошла 25 ноября 2020 года на тренировке. Хоккеист споткнулся и влетел в борт. Он сильно ударился головой. У парня компрессионно-оскольчатый перелом тела, шестого и пятого шейных позвонков, перелом дужки первого шейного позвонка. Для полноценной жизни Максиму требуется реабилитация, которая потребует немалых денег.

Сейчас Максим находится в Екатеринбурге в клинике доктора Волковой. Там он проходит курс реабилитации. Как отмечают медики, прогресс налицо. При поступлении он не мог сидеть более десяти секунд. Также идут занятия по восстановлению движений пальцев.

«Помимо тренировки тела, на этом этапе перед нами стоит задача – научить Максима владеть собой и своим телом в быту. Например, самостоятельно садиться на кровати, переворачиваться, принимать пищу, умываться, чистить зубы – всё то, что мы делаем в обычной жизни. Сейчас для Максима это целая история», – комментирует текущее состояние Максима Тарасова главный врач медицинского центра, травматолог Андрей Ярунин.

«В таких вопросах главное – оперативность, чтобы не упустить момент. Сегодня приятно видеть, с каким стремлением и упорством занимается Максим. Закаленный спортом и льдом характер налицо», – говорит директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

С Максимом сейчас занимается мультидисциплинарная бригада врачей: реабилитологи, инструкторы лечебной физкультуры, массажисты, психолог и эрготерапевт.

Те, кто также хочет помочь Максиму Тарасову, могут связаться с редакцией агентства «Урал-пресс-информ».