Боксер из Челябинской области вышел в полуфинал молодежного чемпионата России

Сегодня, первого мая, боксер из Челябинской области Алексей Киселев сразится в полуфинале чемпионата России по боксу среди молодежи 19-22 лет в подмосковном Серпухове.

Вчера, 30 апреля, в Серпухове прошли четвертьфиналы чемпионата России по боксу среди молодёжи, куда ранее отобрался боксер из Челябинской области Алексей Киселёв (до 56 кг). Поединок сложился для него удачно, поэтому сегодня, 1 мая, он продолжит борьбу за высшие награды турнира в полуфинале.

Всего в полуфинал отобрались представители 24 регионов. Им предстоит побороться за выход в финал чемпионата. Впрочем, Алексей Киселёв уже обеспечил себе бронзовые награды и призовые - минимум 125 тысяч рублей.

Напомним, что в турнире, который в эти дни проходит в подмосковном Серпухове, участвуют более 200 сильнейших боксёров из 53 регионов страны. Призовой фонд чемпионата России среди молодёжи составляет 17,5 млн рублей. Бронзовые призёры получат по 125 тысяч рублей, серебряные – по 250 тысяч рублей, а победители станут обладателями 350 тысяч рублей и нового автомобиля.

Чемпионат России проходит во дворце спорта «Надежда» с учетом противопандемийных ограничительных мер. Финальные поединки состоятся в воскресенье, 2 мая. Для поклонников бокса будет организована фан-зона, где выступят популярные российские музыканты и блогеры. Также финал посетят известные боксёры-профессионалы и олимпийские чемпионы.

Кроме выступления артистов и мастер-классов от чемпионов, гостям праздника будут предложены бесплатные угощения и возможность поучаствовать в розыгрыше призов: iPhone, велосипеда и самоката.