Более полутысячи южноуральцев в выходные бесплатно сдали в ТРК тест на ковид

Больше 60 тысяч южноуральцев получили знаки отличия ГТО

В Челябинской области 60 233 жителя выполнили нормы ГТО в 2020 году. Среди них как школьники, студенты, так и люди старшего поколения. В частности, золотые знаки отличия получили пенсионеры из городов области, вплотную приблизившись к 90-летнему юбилею.

В федеральном рейтинге ГТО Челябинская область совершила прорыв. По итогам четвертого квартала 2020 года регион значительно улучшил свои позиции, поднявшись с девятого на четвертое место.

«Десятки тысяч специалистов и инструкторов проводят бесплатные тренировки в парках и скверах, зарядки на предприятиях, работают в центрах тестирования ГТО. А с 11 по 24 марта, в «Дни ГТО», все желающие могут не только проверить свои силы в выполнении нормативов, но и получить рекомендации специалистов по подготовке к тем упражнениям, которые вызывают наибольшие трудности», - сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

Чтобы выполнить нормы ГТО в Челябинске и Челябинской области, зарегистрируйтесь на официальном портале ГТО и подайте заявку в любой из 55 функционирующих в регионе Центров тестирования ГТО.