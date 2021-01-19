Центр «Евразия» приглашает отлично и экономно отдохнуть

Центр активного отдыха «Евразия» в городе Куса предлагает жителям Челябинской области отдыхать насыщенно, регулярно и недорого. О том, какие акции есть у одного из самых живописных и посещаемых курортов области, читайте в материале.

ТУР «СНЕЖНЫЕ БУДНИ» СО СРЕДЫ ПО ПЯТНИЦУ

Каждую неделю, со среды по пятницу, в ЦАО «Евразия» проходит тур «Снежные будни». Это предложение выгодно тем, кто может себе позволить отдых в будние дни, когда другие находятся на работе, и склоны не так сильно загружены, как в выходные и праздничные дни.

Стоимость проживания и пользования канатной дорогой на 2 дня начинается от 2000 рублей с человека (по обычной цене этот же набор услуг стоит 3350 рублей). Экономия почти в 2 раза. Чем больше услуг приобретаете, тем становится дешевле. Максимальный пакет по туру стоит 3600 рублей с человека: питание (завтрак + ужин), подъемник на 2 дня и проживание (обычная цена — 7200 рублей).

ТАРИФ «СНЕЖНЫЕ БУДНИ»

Данный тариф рассчитан на гостей, у которых нет своего снаряжения, и тех, кто может позволить себе активный отдых в будние дни. Стоимость проката снаряжения и пользования канатной дорогой составляет всего 1000 рублей за 4 часа, а с горячим обедом стоимость — всего 1200 рублей. При таком раскладе покупать снаряжение и вовсе не надо!

УРОК «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

Службы инструкторов загородных горнолыжных курортов в будние дни загружены намного меньше, чем в выходные, и инструкторы придумывают разные способы заманить к себе гостей начального уровня катания! Отличным решением сэкономить начинающим лыжникам и сноубордистам является урок «Все включено». Стоимость проката снаряжения, пользования канатной дорогой и услуг инструктора — всего 900 рублей. По обычной цене такой урок стоил бы минимум 1300 рублей. К тому же за последующий час предоставляется скидка 10%.

АБОНЕМЕНТ НА ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ

Продолжая тему обучения, в ЦАО «Евразия» в продаже имеются абонементы на занятия. Если вы твердо решили научиться грамотно кататься или исправить ошибки в технике, то данное предложение для вас! Максимальный пакет включает в себя 10 занятий, стоимость каждого составляет всего 600 рублей или 6000 рублей за пакет (при этом в стоимость уже включено пользование подъемником)!

ДЕТИ ДО 7 ЛЕТ (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)

Если вы отдыхаете с детьми, которые уже катаются так же, как вы, и при это им еще нет 8 лет, вы можете смело ехать в ЦАО «Евразия». Все дети на курорте до 7 лет (включительно) катаются бесплатно! Главное, чтобы ребенок был постоянно с вами.

НОМЕРА ЭКОНОМ-КЛАССА

Если вы привыкли к размещению в номерах типа «хостел» и любите сэкономить на проживании, то в гостинице ЦАО «Евразия» есть и такое. Стоимость размещения в таком номере начинается от 700 рублей с человека за сутки. При этом предоставляется скидка на дневные тариф — 900 рублей вместо 1200 рублей для не проживающих в гостинице.

ТУР «ТВОИ ГОРЫ»

Если вы планируете недорогой 5-дневный отдых на горнолыжном курорте, то дорога ваша лежит прямиком в ЦАО «Евразия». Стоимость на двоих с проживание, питанием (завтрак + ужин) и пользованием канатными дорогами составит всего 17900 рублей! При этом предоставляется дополнительная скидка 50% на прокат снаряжения. Заезд осуществляется в среду, выезд в воскресенье.

СТУДЕНЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ ДО 15 АПРЕЛЯ

«Кто работает, тот ест!» А в нашем случае «Кто учится, тот отдыхает со скидкой до 50%!». В ЦАО "Евразия" для всех студентов любой формы обучения с 9 декабря по 15 апреля 2021 года при предъявлении студенческого билета в кассах прокат на 5 часов со скидкой, а именно 500 рублей или прокат+подъемник на 5 часов за 800 рублей в будние дни!

БЛОЧНЫЕ ТАРИФЫ

Если вы готовы подстроить свой отдых под определенные часы, то для вас существуют «блочные тарифы» на пользование кресельной канатной дорогой. В будние дни стоимость за 1 час катания выходит 100 рублей, а в выходные примерно 125 рублей в вечерние блоки.

БЕСПЛАТНАЯ ПЯТНИЦА

Если вы любите приехать в выходные на курорт заранее, то для вас действует специальный сюрприз! При заселении с пятницы по воскресенье в любые номера гостиницы, вам предоставляется бесплатный ски-пасс на катание в пятницу. А утром в субботу можно уже приобрести дневной тариф по ценам для проживающих на курорте.

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ БУДНЕГО И ВЫХОДНОГО ДНЯ

Если не хочется ехать несколько часов до курорта «Евразия» за рулем, вы всегда можете воспользоваться услугами организованных туров. Для них предоставляются отличные скидки на прокат и пользование канатной дорогой. Выходит немного дороже за проезд, если вы едете с друзьями. А вот для одиночных поездок это самый выгодный и удобный вариант! Стоимость места в таком автобусе и катания на 4-5 часов обойдется всего в 1400 рублей. Если вы ищите новые знакомства по вашим спортивным интересам, то такой вариант путешествий самый идеальный.

СКИДКА 25% В КАФЕ И КОМПЛЕКСЫ

В последний час работы кафе, на все готовые блюда предоставляется скидка 25%. Не каждый день можно отведать пончики за 45 рублей! Также в обеденное время все желающие могут приобрести комплексный обед за 300 и 350 рублей!

Обо всех предложениях вы можете узнать на сайте.