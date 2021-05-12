Челябинцев приглашают на зарядку со звездой

15 мая в Саду Победы зарядку для челябинцев проведет чемпион Европы Виктор Михайлов. Начало в 11 часов утра.

Виктор Михайлов - мастер спорта России международного класса (звание присвоено в 2015 году). Выступает в самом жёстком разделе кикбоксинга К1.

Он чемпион Европы, серебряный призер чемпионата,

победитель Кубка мира, победитель первенства мира среди юниоров, победитель первенства Европы среди юношей, обладатель золотой медали турнира мировой серии «Гран-при» в разделе К1 в Праге, семикратный чемпион России среди любителей,

чемпион России среди профессионалов, многократный чемпион УрФО.



С января 2019 года по декабрь 2020 года Михайлов представлял город Соликамск Пермского края и Москву (ЦСКА).

С января 2021 года выступает за Челябинскую область и Пермский край (параллель).

Представляет челябинский клуб кикбоксинга К1 «Клуб 74». Тренируется под руководством Игоря Курбатова (Челябинск) и заслуженного тренера России Сергея Матвеева (Соликамск).