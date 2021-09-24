Челябинск примет фитнес-конвенцию «Фитурал

В Челябинске пройдет XXI фитнес-конвенция. В программе запланированы лекции и мастер классы по новым танцевальным направлениям и фитнесу.

XXI фитнес-конвенция. пройдет в столице Южного Урала с девятого по десятое октября.



Как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и ВФСК ГТО с 2000 года в конвенции принимают участие руководители, менеджеры, инструкторы и любители здорового образа жизни Челябинска, Екатеринбурга, Магнитогорска, Уфы, Астаны, Сургута, Омска, Миасса, Кыштыма, Копейска, Трехгорного, Златоуста, Тюмени, Озерска, Кургана, Нижневартовска, Нижнего Тагила, Орска и других городов Урала.

Фитнес-конвенция «Фитурал» – социально значимый проект для Челябинска и области, благодаря которому регион стал известен в мировом фитнес-сообществе.

За это 20 лет фитнес тренеры Урала смогли познакомиться с самыми актуальными трендами фитнеса . Благодаря чему в наших фитнес клубах клиенты всегда найдут только полезные и современные программы. А значит, получат наилучший результат от занятий физической культурой.



В программе конвенции – лекции и мастер классы по новым танцевальным направлениям и фитнесу. Традиционно состоится бесплатный фитнес-марафон для студентов и детей. Отметим, что подобные мероприятия позволяют привлечь южноуральцев к систематическим занятиям физкультурой и спортом, что помогает в реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография».