Челябинск в 15-й раз примет всероссийские соревнования по дзюдо памяти легендарного Григория Веричева

В Челябинске в 15-й раз состоятся Всероссийские соревнования по дзюдо памяти Григория Веричева - заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России, бронзового призера Олимпийских игр, чемпиона мира, четырехкратного чемпиона Европы, девятикратного чемпиона СССР.

Традиционные состязания среди юниоров и юниорок до 23-х лет пройдут в среду и четверг, 15-го и 16-го декабря, в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени Александра Миллера. Они являются отборочными на первенство России среди спортсменов этой возрастной группы, с правом присвоения победителям звания «Мастер спорта России».

Торжественное открытие состоится в среду, в 16 часов. Затем будут разыграны награды в весовых категориях до 60, 66 и 73 килограммов у юниоров и до 48, 52, 57 и 63 килограммов у юниорок до 23-х лет. 16-го декабря за награды поспорят юниоры до 81, 90, 100 и свыше 100 килограммов и юниорки до 70, 78 и свыше 78 килограммов. Начало предварительных поединков оба дня – в десять часов утра, сообщил пресс-атташе регионального Центра олимпийской подготовки по дзюдо Валерий Китченко.

В этом году за спортивную честь нашего региона поспорят прошлогодние медалисты Анастасия Холодилина (свыше 78 кг), Владлена Фарахутдинова (48 кг), Юлия Крутихина (63 кг), Алексей Собянин (73 кг), Артем Артемьев, Денис Коротаев, Кирилл Рошка и Данила Сиряк (все - 100 кг), а также Михаил Блинов (60 кг), Тимурлан Узденов (66 кг), Асхаб Хаджимурадов (81 кг), Егор Малкин, Владимир Антонов (оба - 90 кг), Артемий Человечков (свыше 100 кг).