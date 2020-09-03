Челябинск впервые примет чемпионат России по легкой атлетике

С 8 по 11 сентября в южноуральской столице впервые пройдет чемпионат России по легкой атлетике. Соревнования пройдут с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм во избежание распространения коронавирусной инфекцией.

Это будут первые крупные спортивно-массовые мероприятия в Челябинской области после снятия ряда мер по предупреждению распространения COVID-19. Соревнования пройдут на легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной. Он уже сейчас готов к проведению состязаний такого уровня и отвечает всем требованиям Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В соревнованиях по 23 дисциплинам легкой атлетики будет разыграно 42 комплекта медалей. Вход для зрителей будет свободным, наличие маски – обязательно.

Челябинск никогда ранее не принимал у себя чемпионат России по легкой атлетике. Тем не менее, региональная федерация по легкой атлетике имеет большой опыт в проведении крупных всероссийских стартов – на стадионе имени Елесиной в Челябинске проходили Первенства России среди молодежи и юниоров, финальные старты Спартакиады молодежи России и другие ответственные старты.

«Мы ранее неоднократно говорили о своем желании принять сильнейших легкоатлетов страны, – отметил министр спорта Челябинской области Леонид Одер. – Год назад во время визита главного тренера сборной России по легкой атлетике Юрия Борзаковского в Челябинск мы заявили о своей готовности провести соревнования на самом высоком уровне. Надеялись выиграть право на проведение турнира в 2021 году. В связи с пандемией коронавируса проведение чемпионата России по легкой атлетике-2020 неоднократно переносилось. И сейчас, получив предложение провести турнир в Челябинске, было бы неправильно упустить такой шанс».

Глава регионального минспорта уточнил, что в нынешних условиях, связанных с пандемией коронавируса, будут учтены все предписания и рекомендации Роспотребнадзора. Специфика проведений состязаний по легкой атлетике позволяет их выполнить – на спортивном объекте могут находиться не более 50 спортсменов, а размеры соревновательных зон позволяют обеспечить социальную дистанцию между участниками и судьями. С учетом, что программа соревнований рассчитана на 4 дня, ежедневно проводится только часть дисциплин, что также позволяет выполнить все требования Роспотребнадзора.