Челябинск ждет в гости лучших кикбоксеров России

В челябинском Дворце спорта «Юность» с четвертого по восьмое мая пройдет чемпионат и первенство России по кикбоксингу, в котором выступят около 2000 спортсменов из 43 регионов страны. Хозяева соревнований будут представлены многочисленной командой, в которой заявлены более 200 спортсменов.

На чемпионате и первенстве России будут разыграны комплекты наград в четырех разделах кикбоксинга: фулл-контакте с лоу-киком, лайт-контакте, поинтфайтинге и сольных композициях (музыкальные формы).

Готовится к турниру и сборная команда Челябинской области. На правах хозяев соревнований южноуральцы делегируют многочисленный состав – около 200 спортсменов. Все они проводят последние учебно-тренировочные сборы в Челябинске и готовятся показать максимальный результат.

Большие шансы завоевать медали у южноуральцев в разделе лайт-контакт. В прошлом году на чемпионате России семь южноуральцев вышли в финалы. И сейчас основные надежды президент областной Федерации кикбоксинга Юрий Романов возлагает на них.

Лидерами южноуральской команды являются Александр Бобров и Кирилл Воробьев. Есть и много других амбициозных и перспективных ребят, способных завоевать медали. Среди них могу выделить Александра Лузина. Чемпионат России для всех участников имеет важное значение – победители соревнований в составе сборной России выступят на октябрьском чемпионате мира в Италии.