Челябинские дзюдоисты - триумфаторы спартакиады молодежи России

Челябинские дзюдоисты выиграли полный комплект медалей пятой спартакиады молодежи России. На их счету «золото», «серебро» и «бронза».

Турнир по дзюдо в рамках пятой летней спартакиады молодежи России завершился в Армавире (Краснодарский край). Сборную Челябинской области представляли пять спортсменов.

Как сообщил пресс-атташе Центра олимпийской подготовки по дзюдо Валерий Китченко, троим дзюдоистам удалось добыть награды.

Победителем соревнований в Краснодарском крае признан челябинец Алексей Собянин (66 кг). «Серебро» получил Михаил Блинов из Магнитогорска (55 кг). Бронзовым призером стал Егор Малкин из Челябинска (90 кг).

Заключительный этап подготовки к важному старту спортсмены провели в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени Александра Миллера.