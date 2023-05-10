Челябинские гиревики отличились на международных стартах в Кыргызстане

В Бишкеке (Кыргызстан) завершился чемпионат Азии по гиревому спорту. Челябинские спортсмены завоевали золото и два серебра на международных стартах.

В составе российской делегации были три воспитанника спортшкол Челябинска - Оксана Степанова (спортшкола «Атлет»), Вячеслав Плотников (спортшкола «Атлет») и Семен Селиверстов (спортшкола «Олимп»).

Как сообщили в администрации Челябинска, Оксана Степанова стала чемпионкой, взяв «золото», Вячеслав Плотников и Семен Селивёрстов завоевали «серебро».

После стартов в Бишкеке челябинцы выступят на чемпионате России в Санкт-Петербурге, который пройдет с восьмого по 12 июня.