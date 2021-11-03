Челябинские каратисты отличились на соревнованиях «Малахитовый пояс» в Екатеринбурге

Каратисты челябинской спортшколы олимпийского резерва «Мастер» завоевали 13 наград на соревнованиях «Малахитовый пояс» в Екатеринбурге.

В составе сборной региона отличились и представители ката, и спортсмены, выступающие в кумитэ.

Золотыми медалями порадовали девочки 10-11 лет. Это Валерия Сидякина, Варвара Шкрабаренко и Карина Угманова (в командном ката), а также Софья Муллагалиева, выступившая в ката среди девочек восьми-девяти лет. Единственную награду в кумитэ на татами завоевала Майя Кинерейш, выступившая среди девушек 14-15 лет, она заняла третье место.

В итоге сборная команда Челябинской области заняла третье общекомандное место.