Челябинские легкоатлеты завоевали шесть наград в Минске

Легкоатлеты челябинской спортшколы по адаптивным видам спорта завоевали шесть наград чемпионата Республики Беларусь.

Открытые соревнования по легкой атлетике среди инвалидов с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата проходили в Минске 21-22 июня.

Три спортсмена из Челябинска добыли пять золотых и одну бронзовую медаль.

Александр Ширин – чемпион в беге на 100, 200 и 400 метров.

Александр Новичихин – лучший в беге на 100 и 200 метров.

Анна Сапожникова – бронзовый призер в дисциплине «Прыжок в длину».

Спортсменов тренируют Николай Слобцов и Анна Бланк.