24.06.2023
Челябинские легкоатлеты завоевали шесть наград в Минске
24.06.2023
В Челябинске закрыли правый поворот с проспекта Ленина на Российскую
24.06.2023
В Саду Победы Челябинска открылась площадка для выгула и дрессировки собак
23.06.2023
Предприятиям Челябинской области очень нужны специалисты-технари
23.06.2023
На улице Российской в Челябинске демонтировали более 140 метров рельсов
23.06.2023
Первый турнир театров по футболу в Челябинске - память о большом режиссере
Челябинские легкоатлеты завоевали шесть наград в Минске
14.01.2023
В Челябинске проходят первенство и чемпионат УрФО по легкой атлетике
24.08.2022
В Челябинске стартует Всероссийская спартакиада по легкой атлетике
21.08.2022
Завершился грандиозный праздник «королевы спорта» - Парижский полумарафон
06.06.2022
В Челябинской области проведут крупные федеральные спортивные соревнования
В Челябинской области отменен особый противопожарный режим
23.06.2023
В Челябинской области появится еще 20 стационарных постов фотовидеофиксации
23.06.2023
В Челябинской области в День памяти и скорби проходят памятные акции
22.06.2023
В России 22 июня – День памяти и скорби
22.06.2023
Сегодня - День летнего солнцестояния
21.06.2023