Челябинские лучники стали чемпионами России

Воспитанники спортивных школ Челябинска завоевали «золото» чемпионата России по стрельбе из лука, который проходил с четвертого по девятое июля в Агинском Забайкальского края.

Как сообщает пресс-служба мэрии, столицу Южного Урала на турнире представили Антон Булаев, Илья Гарифьянов (СШОР N5 по лыжным видам спорта) и Даниил Кочетов (спортшкола «Металлург-спорт»).

Челябинцы заняли первое место среди мужских команд в блочном луке на дистанции 50 метров.

Спортсменов тренируют Валерий Чижов и Елена Семченко.

В администрации напомнили, что в Челябинске проходят бесплатные тренировки по стрельбе из лука для всех желающих. Их организовали на базе спорткомплекса «Динамо» для детей от 11 лет и взрослых без ограничений по возрасту. Занятия - дважды в неделю, во вторник и четверг, по утрам - проводит квалифицированный тренер МБУ «Спортивный город» Полина Чижова. Необходима предварительная запись по телефону: 225-09-73.