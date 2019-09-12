Челябинский этап Гран-при откроется «Олимпийскими победами» Костомарова и Домниной
Фото: 
Оргкомитет соревнований
Спорт
Сегодня, 17:45

В Челябинске сегодня, 12-го сентября, в 18 часов 15 минут состоится торжественное открытие этапа Гран-при среди юниоров по фигурному катанию, в котором примут участие более ста сильнейших спортсменов мира.

Изюминкой события станут «Олимпийские победы» выдающихся российских фигуристов Романа Костомарова (олимпийский чемпион 2006-го года) и Оксаны Домниной (бронзовый призер Олимпиады-2010).

В первый день соревнований на льду арены «Трактор» будут представлены три вида состязаний: короткая программа в танцах на льду, спортивных пар и юношей.

Как отмечают в пресс-службе регионального минспорта, на протяжении всего турнира зрителей и гостей соревнований ждет большая культурно-развлекательная программа – как на площадке, так и в холле арены «Трактор». Например, сегодня в 17 часов 20 минут специально для зрителей крупнейшего спортивного события у входа в арену начался зрелищный танцевальный флешмоб с участием более 500 человек.

Приобрести билеты на челябинский этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров можно в городских зрелищных кассах (в том числе через сайт).

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