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Челябинский лед помог Анне Щербаковой из Москвы стать трехкратной чемпионкой России

Призер чемпионатов мира и Европы Анна Щербакова из Москвы сегодня. 26 декабря, завоевала золото чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в эти дни в Челябинске. Она стала трехкратной чемпионкой страны.

Вечерняя программа субботних состязаний стала вечером мужских слез. Не слез жалости, а слез от восторга и гордости за наших девушек. То, что представительницы прекрасного пола творили на льду, не каждому мужчине под силу. Четверной аксель, тройной тулуп, риттбергер. И все было выполнено безупречно. После выступлений спортсменок слезы были на глазах олимпийского чемпиона Алексея Ягудина и тренеров других девчонок, сегодня завоевавших медали.

Туктамышева, Трусова, Щербакова, Усачева и 14-летняя Камила Валиева. Именно между ними развернулась борьба за первую ступень пьедестала почета.

В упорной борьбе золото завоевала Анна Щербакова из Москвы. Она приехала на чемпионат после перенесенного коронавируса и после короткой программы даже хотела сняться с соревнований, но собралась и выиграла звание чемпионки России. В третий раз подряд. Ее результат на челябинском льду - 264 балла. Кстати, Анну очень сильно поддерживали болельщики. С трибун арены «Трактор» постоянно разносилось: «Аня! Ты лучшая»!

«Я просто очень счастлива, хорошо, что я приняла решение не сниматься с соревнований. Я решила идти до последнего», - сказала после выступления Анна Щербакова.

Серебро досталось 14-летней восходящей звездочке российского фигурного катания Камиле Валиевой.

«Я рада, что смогла собраться на произвольную программу. Для меня выступление в Челябинске на этом чемпионате – большой опыт. Выступать с топовыми фигуристами – большая честь», - отметила Камила Валиева.

Бронза досталась воспитаннице Евгения Плющенко Александре Трусовой.

Напомним, ранее были разыграны три комплекта наград. Лучшей спортивной парой признаны Евгения Тарасова и Владимир Морозов (Москва-Татарстан). «Золото» чемпионата России на челябинском льду среди мужчин завоевал Михаил Коляда из Санкт-Петербурга. И впервые в своей карьере титул чемпионов России «примерила» пара Александра Степанова – Иван Букин.

Завтра, 27 декабря, в ледовой арене «Трактор» состоятся показательные выступления, в которых будет блистать двукратная серебряная призерша Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Фото: оргкомитет «Ростелеком-Чемпионата России по фигурному катанию на коньках»