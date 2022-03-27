Челябинский «Трактор» «переехал» уфимский «Салават Юлаев»

Сегодня, 27 марта, состоялась шестая встреча челябинцев с уфимским «Салаватом Юлаевым», к которой хоккеисты подошли со счетом 3:2 в пользу «черно-белых» в серии до четырех побед. Челябинский «Трактор» вышел в следующий раунд плей-офф в борьбе за Кубок Гагарина.

Первый период в матче между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым» получился безголевым. Острые моменты были, но в заброшенные шайбы не вылились.

Все изменилось во второй двадцатиминутке. На 31-ой минуте Ник Бейлен с передачи Сергея Телегина открыл счет в матче и это придало «черно-белым» сил и оптимизма. Успех «Трактора» на 38-ой минуте закрепил Вячеслав Основин – 0:2. С таким счетом команды ушли на второй перерыв.

В третьем периоде уфимцы пытались переломить ход поединка. Дважды «Трактор» оставался в меньшинстве. Сначала игрок «черно-белых» Альберт Яруллин был удален за задержку соперника клюшкой, затем был наказан голкипер Роман Вилл за умышленный сдвиг ворот. Отбывать наказание за него поехал Андрей Стась. Челябинцы выстояли.

Затем снова последовало удаление у «Трактора». Артем Блажиевский был удален на две минуты за толчок соперника на борт. И снова «черно-белые» выстояли. Затем за «Салават» гол забил в конце третьего периода Александр Кадейкин. В итоге 2:1 – победа «Трактора».

«Трактор» вышел в финал Восточной конференции. Второй финалист определится в паре «Металлург» — «Авангард».