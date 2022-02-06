Челябинской спортсменке на Олимпиаде в Пекине пока не удалось побороться за медали

Челябинская спортсменка Екатерина Ефременкова не смогла побороться за медали смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине. Команду России по шорт-треку дисквалифицировали в полуфинальном забеге из-за нарушения правил.

В полуфинале россияне стали четвертыми и должны были выступить в финале B. Но команда России, за которую выступали Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Екатерина Ефременкова (Челябинская область), Софья Просвирнова и Анна Серегина, дисквалифицирована в полуфинале за блокировку. Об этом сообщает портал sports.ru.

Напомним, Южный Урал на главных стартах планеты представляют 13 спортсменов в пяти видах спорта. Это самое большое число участников, которое регион делегировал за всю историю зимних Олимпийских игр.

Это Ольга Фаткулина (конькобежный спорт), Анастасия Григорьева (конькобежный спорт), Екатерина Ефременкова (шорт-трек), Сергей Глухов и Дмитрий Миронов (керлинг), Игорь Омелин и Анастасия Чирцова (фристайл, дисциплина «ски-кросс»), Александра Глазкова (фристайл, дисциплина «хаф-пайп»), Сергей Телегин, Егор Яковлев, Артем Минулин, Андрей Чибисов и Владимир Ткачев (хоккей).