Челябиснкие футболисты досрочно вернулись со сборов в Турции

Футбольный клуб «Челябинск» досрочно вернулся со сборов в Турции и ушел на 2-х недельный карантин. Команда вернулась домой на неделю раньше запланированного срока.

ФК «Челябинск» проводил заключительный перед началом сезона предсезонный сбор в Турции. Однако ситуация с пандемией коронавируса заставила челябинцев пересмотреть уже сверстанные планы.

«К сожалению, ситуация с коронавирусом вмешалась в наши планы, сбор в Турции провести в полном объеме мы не сумели. По приезду в Челябинск все игроки и члены коллектива, кто был на сборе, согласно предписаниям, ушли на двухнедельный карантин. Да, это не очень хорошая ситуация для нашего тренировочного процесса при подготовке к сезону, но считаю, жизнь и здоровье людей гораздо важнее. И подобные меры актуальны и необходимы. Мы понимаем всю сложность нынешней ситуации, поэтому считаем правильным распустить команду на самоизоляцию. Надеемся, в скором времени ситуация нормализуется и стабилизируется» - прокомментировал директор ФК «Челябинск» Константин Арестов.

Изначально планировалась, что в Турции «Челябинск» пробудет до 29 марта. Однако, команда вернулась домой вчера, 22 марта. После этого коллектив в полном составе перешел на режим самоизоляции и ушел на 2-ух недельный карантин, как это и предписывают нынешние правила.

«То, что футбольный клуб «Челябинск» по приезду из Турции ушел на самоизоляцию, считаю своевременным и правильным решением. Спасибо руководству за такой пример, а футболистам за понимание и правильные действия», - отметил вице-губернатор Челябинской области Вадим Евдокимов.

Напомним, сезон для вашей команды возобновится в апреле. Напомним, сейчас «Челябинск» занимает второе место в группе «Урал-Приволжье» ПФЛ, отставая от лидирующего «Акрона» на 2 балла.