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Зрители аплодировали стоя

Чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске завершился показательными выступлениями

В Челябинске чемпионат России по фигурному катанию сегодня, 27 декабря, завершился показательными выступлениями спортсменов.

Кроме победителей и призеров национального старта зрители увидели на челябинском льду двукратную чемпионку мира и Европы, двукратную чемпионку Олимпийских игр Евгению Медведеву, которая не стала бороться за медали из-за полученной травмы спины и перенесенного коронавируса.

Показательные выступления на чемпионате России по фигурному катанию стали настоящим праздником для зрителей. Это было по-настоящему фееричное шоу.

Так, бронзовые призеры чемпионата в парном катании Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин вышли в медицинских халатах и программу откатывали в масках. Это была своего рода благодарность медикам, которые спасают людей в условиях пандемии. Выступали они под песню Высоцкого «Утренняя гимнастика».

Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, которые завоевали бронзу в танцах на льду, предстали перед зрителями в образе Аллегровой и Лепса, а Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро перевоплотились в Деда Мороза и Снегурочку. «Дедушка» щедро дарил подарки зрителям.

Ну и, конечно, настоящим подарком стало появление на льду Евгении Медведевой – в ее исполнении зрители увидели тройной сальхов.

Показательные выступления длились около двух с половиной часов. Зрители провожали спортсменов стоя, бурными аплодисментами.

Напомним, чемпионат России проходил в столице Южного Урала с 24 по 27 декабря. Челябинский лед помог Анне Щербаковой из Москвы стать трехкратной чемпионкой России. Лучшей спортивной парой признаны Евгения Тарасова и Владимир Морозов (Москва-Татарстан). «Золото» чемпионата России на челябинском льду среди мужчин завоевал Михаил Коляда из Санкт-Петербурга. И впервые в своей карьере титул чемпионов России «примерила» пара Александра Степанова – Иван Букин.