Делайте с нами: упражнения на координацию движения

ИА «Урал-пресс-информ запускает новую рубрику, в которой мы будем делиться с вами, дорогие читатели, простыми физическими упражнениями, которые можно выполнять в домашних условиях.

Данное видео записано специально для вас - в нём показано несколько упражнений, направленных на укрепление сухожилий, проработку суставов, а также на развитие координации движений.

Выполняя данный комплекс, вы будете активно включать в работу правое и левое полушария головного мозга, развивая свою память, внимание и концентрацию.

Демонстрирует и комментирует упражнения подполковник запаса, ветеран боевых действий Антон Гончаров, он ведёт свой телеграм-канал «Записки подполковника»

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