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Финальную новогоднюю зарядку для южноуральцев проведет «Динамо-Уралочка»

В воскресенье, десятого января, женская команда ватерпольного клуба «Динамо-Уралочка» из Златоуста завершит серию онлайн-тренировок второго сезона проекта «Зарядка с чемпионом», которые проводились ежедневно в новогодние каникулы для жителей Челябинской области. Тренировка состоится в 10 часов утра.

Как сообщили в министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития, которое является одним из организаторов проекта «Зарядка с чемпионом», «Динамо-Уралочка» - одна из самых титулованных команд Южного Урала, выступает в Суперлиге. Команда является многократным победителем чемпионатов Советского Союза и России, Кубков России, Кубка Азии, призер Кубка Европейских чемпионов, победитель Кубка Губернатора Челябинской области.

Игроки команды в составе национальных сборных много раз становились победителями и призерами Чемпионатов Европы и мира. В активе воспитанников «Уралочки» бронзовые медали двух Олимпиад: 2000 года в Австралии и 2016 в Бразилии, золото Всемирной Универсиады.

Напомним, в Челябинской области в новогодние каникулы ежедневно в 10 часов утра известные спортсмены проводят онлайн-тренировки в рамках проекта «Зарядка с чемпионом». Упражнения рассчитаны на людей любого возраста, поэтому зарядку могут делать все члены семьи – и дети, и взрослые.

Первую тренировку нового сезона провел мастер спорта, четырнадцатикратный чемпион мира по гиревому спорту Иван Денисов, который принял участие в проекте вместе с женой и сыном.

В воскресенье, третьего января, секретами успешной тренировки поделилась уроженка Челябинска, мастер спорта международного класса, трёхкратная чемпионка мира и победительница кубка России по борьбе на поясах, победитель и призёр первенства России по дзюдо Дина Гизатулина.

В понедельник, четвертого января, эстафетную палочку подхватил «Челбаскет».

Во вторник, пятого января, зарядку для южноуральцев провела рекордсменка мира и Европы по легкой атлетике, посол ГТО, руководитель школы детского бега ChampiKids Евгения Зинурова.

В среду, шестого января, провела утреннюю онлайн-зарядку и поделилась советами по поддержанию хорошей физической формы чемпионка мира по бодифитнесу Татьяна Мандолина.

В четверг, седьмого января, южноуральцы смогли сделать зарядку вместе с заслуженным мастером спорта по боксу, чемпионом России и Европы, чемпионом Кубка мира Эдуардом Абзалимовым.

В пятницу, восьмого января, комплексом упражнений для утренней разминки поделилась победитель Кубка мира по тайскому боксу Вера Негодина.

В субботу, девятого января, утреннюю онлайн-зарядку провела заслуженный мастер спорта России, первая российская чемпионка мира по тхэквондо Ольга Иванова.

Посмотреть онлайн-зарядку можно в прямом эфире на сайте 1obl.tv или перейти по ссылке с онлайн-платформы «Детидома». Кроме того, на сайте доступны видеозаписи всех прошедших тренировок.

Проект «Зарядка с чемпионом» организовали министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области совместно с медиахолдингом «Первое областное» и «Точкой кипения-Челябинск». Мероприятие проходит при поддержке регионального минспорта, ОГБУ «Дирекция спортивно-массовых мероприятий, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Челябинской области», школы детского бега ChampiKids и Уральского госуниверситета физической культуры.