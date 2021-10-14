Горнолыжный курорт «Солнечная долина» откроет новые трассы

В январе 2022 года на горнолыжном курорте «Солнечная долина» откроется новая кресельная канатная дорога и две новые горнолыжные трассы. Они будут расположены на северо-западном склоне горы «Известная».

Как сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта, сейчас в «Солнечной долине» на южном склоне функционирует одиннадцать трасс: восемь трасс для любителей и три для профи (ски-кросс, хаф-пайп, слоуп-стайл). Открытие новых горнолыжных трасс позволит значительно увеличить зону катания.

«Мы сможем принять еще больше гостей. Ежегодно поток туристов на курорт увеличивается – в прошлом сезоне мы приняли порядка трехсот двадцати тысяч человек из Челябинской области, Свердловской области, Тюменской области, Уфы, Башкирии, Пермского края, Москвы и Санкт-Петербурга. Мы видим, что спрос у гостей из других регионов растет», - отметил коммерческий директор горнолыжного курорта «Солнечная долина» Николай Шиков.

Новые трассы выходят на северо-запад, протяженность трасс составляет 1200 и 1000 метров, перепад высот – 230 метров. Расположение новых трасс позволит продлить горнолыжный сезон на две недели. Новый кресельный подъемник фирмы «Poma» обладает пропускной способностью 2000 человек в час, шеф-монтаж подъемника осуществляет самарская компания «СКАДО».

«Сейчас на курорте активно ведутся строительные работы: заливка фундаментов под опоры новой кресельной дороги, начинаем монтажи. Ландшафт трасс полностью подготовлен. Параллельно мы модернизируем систему искусственного оснежнения – это позволит открывать трассы курорта раньше, также позволит подготовить покрытие для трасс северо-западного склона», -рассказал руководитель горнолыжного курорта «Солнечная долина» Сергей Коваленко.

В ближайшее время в группе курорта «Солнечная долина» в социальной сети «Вконтакте» будет запущен конкурс на лучшее название новых трасс. Победитель получит приз – ски-пассы в новый сезон.