14.10.2021
Челябинцы обворовали золоторудное месторождение в Бурятии
14.10.2021
Горнолыжный курорт «Солнечная долина» откроет новые трассы
14.10.2021
Челябэнерго обеспечил электроснабжение социальной новостройки в Копейске
14.10.2021
В Коркино зафиксирована вспышка африканской чумы свиней
13.10.2021
В Челябинской области в результате ДТП фура улетела в кювет, пассажиры легковушки застряли в кузове
13.10.2021
Обращенные к челябинскому Миассу фасады «Мегаполиса» станут активными
Горнолыжный курорт «Солнечная долина» откроет новые трассы
24.09.2021
У «Солнечной долины» теперь будет «Каменный цветок»
13.09.2021
В «Солнечной долине» состоится фестиваль гонок на квадроциклах
08.09.2021
Южноуральцы смогут увидеть новых олимпийских чемпионов по фристайлу
02.09.2021
Школьникам подарили сертификаты на всесезонный тюбинг на горнолыжный курорт «Солнечная долина»
В течение двух недель будут известны результаты экспертизы детской вакцины от ковида
13.10.2021
Мнение южноуральцев: Порядка нигде нет никакого, зато вакцинация принудительная
12.10.2021
Жители Тюлюка, через который проходит дорога в Зигальгу, вновь бьют тревогу
12.10.2021
Челябинск закупает тонны технической соли и совершенствует площадку для складирования снега
11.10.2021
В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида
08.10.2021