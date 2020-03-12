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Из-за коронавируса перенесен матч Еврокубка с участием златоустовской «Уралочки»

Спорт
Сегодня, 11:26

Европейской лигой водных видов спорта (LEN) принято решение о переносе игр четвертьфинала Евролиги по водному поло среди женских команд. Когда златоустовская «Динамо-Уралочка» сыграет с командой «Дунайварош» (Венгрия), который был запланирован на 28 марта в Златоусте, неизвестно.

Всем федерациям водных видов спорта Европейской лигой водных видов спорта (LEN) прислано сообщение о переносе игр. В письме, направленном LEN участникам международных соревнований, сказано, что это является мерой сдерживания распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Таким образом, ответный матч четвертьфинала по водному поло среди женских команд Евролиги «Динамо-Уралочка» (Россия) – «Дунайварош» (Венгрия), который был запланирован на 28 марта в Златоусте, перенесен на неопределенный срок.

Европейская лига водных видов спорта (LEN) будет осуществлять мониторинг ситуации с коронавирусной инфекцией в мире и проинформирует о новой дате проведения соревнований.

Массовые мероприятия сейчас отменяются во многих регионах России. Это связано с тем, что всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила пандемию коронавируса. Органам федеральной и местной исполнительной власти РФ рекомендовано сократить число массовых мероприятий.

Так, в Челябинской области отменили проведение фестиваля «Крымская весна», приуроченного к очередной годовщине присоединения Крыма и Севастополя к России. Его проведение в Челябинске было намечено на 15 марта.  Решения по другим массовым мероприятиям, которые должны состояться в регионе, пока обсуждаются.

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