Копейский кикбоксер получил в Праге пояс чемпиона мира
Спорт
Сегодня, 09:44

Уроженец Копейска Виктор Михайлов победил в турнире мировой серии «Гран-при» по кикбоксингу в Праге, одержав верх над сильнейшими файтерами континента и планеты в самом жестком разделе этого вида спорта К1.

Подопечный заслуженного тренера России Сергея Матвеева провел на пражском ринге четыре поединка в весовой категории до 63,5 килограмма, досрочно выиграв медалиста международных турниров Маттиаса Семберу из Австрии, по очкам переиграв чемпиона Европы-2018 и Всемирных игр-2017 Орхана Сананзаде из Украины и двукратного чемпиона мира (2015, 2017) Антуана Хабаша из Венгрии. Интересно, что 24-летний Виктор Михайлов взял реванш у венгра за поражения в финале чемпионата мира-2015 и полуфинале Кубка мира-2019. Однако соперник нанес ему травму, сильно ударив коленом в корпус.

В решающем поединке нашему земляку пришлось сражаться не только с местной молодой «звездой» кикбоксинга, победителем юниорского первенства Европы-2017 и прошлогоднего Кубка континента в Праге, обладателем «бронзы» чемпионата Европы-2018 Вацлавом Сиваком, но и с болью в груди. Несмотря на это, уроженец Копейска весь бой провел в постоянных атаках, не позволив судьям даже усомниться в своем преимуществе и не дав организаторам состязаний надежды на хеппи-энд. В итоге заслуженная награда - пояс чемпиона и денежный приз.

Мастер спорта России международного класса Виктор Михайлов в Праге выступал за город Соликамск Пермского края и профессиональный клуб «TUFF GUY Team».

Данные соревнования в столице Чехии проводятся с 2011-го года. До недавнего времени они имели статус Кубка Европы. В состязаниях WAKO K-1 World Grand Prix-2019 выступили 220 участников из 17-ти стран мира и ста клубов.

СПРАВКА

Виктор Михайлов является чемпионом Европы-2014, серебряным призером чемпионата мира-2015, пятикратным чемпионом России среди любителей (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) и чемпионом страны среди профессионалов (2017). Его победа в турнире WAKO K-1 World Grand Prix-2019 была единственной у россиян в мужской части программы.

Фото: Lenka Bartakova (Czechfighters)

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