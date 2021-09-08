08.09.2021
Курчатовцы приглашают на мегаспортивный праздник
08.09.2021
В Челябинске будет создан ПЦР-центр
08.09.2021
Каслинский район первым в Челябинской области открыл отопительный сезон
07.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на восьмое сентября
07.09.2021
Чебаркулец превратил яму своего гаража в наркотиновую плантацию
07.09.2021
Оштрафован житель поселка Роза, который отправил на сайт «Бессмертного полка» фото Гитлера
Курчатовцы приглашают на мегаспортивный праздник
07.09.2021
ОНФ хочет, чтобы однорядным проспектом Челябинска занимался урбанист Владов
06.09.2021
Администрация Курчатовского района о текущих работах по благоустройству и о проведении Дня физкультурника
02.09.2021
На северо-западе Челябинска установят парк качелей
01.09.2021
«Учат в школе, учат в школе…»: для школьников Курчатовского района устроили настоящий праздник
В Челябинске закончен проект будущего благоустройства улицы Свободы
07.09.2021
«Неизведанный Зюраткуль» признан «Дивом России»
07.09.2021
ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве
06.09.2021
Ослепительный блеск и изысканная гравировка: Исторический музей Южного Урала приглашает к знакомству с шедеврами оружейных мастеров Златоуста
03.09.2021
В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита
02.09.2021