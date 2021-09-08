Курчатовцы приглашают на мегаспортивный праздник

В пятницу, 10 сентября, в микрорайоне Парковый (на территории Образовательного центра №2) состоится грандиозное мероприятие. Спортивный праздник продолжит череду мероприятий, приуроченных к празднованию 285-летию Челябинска.

На торжественном открытии состоится награждение лучших спортсменов, тренеров и организаторов спортивно-массовой работы Курчатовского района города Челябинска.

Помимо торжественной части, которая будет проходить на сцене, фитнес-центры и другие спортивные сообщества Курчатовского района представят жителям и гостям праздника свои показательные выступления: мастер-классы, открытые тренировки, игры, спортивные викторины и конкурсы.

Челябинцы смогут самостоятельно протестировать разные спортивные направления и выбрать наиболее подходящие для себя. У каждого желающего будет возможность сдать нормы ГТО, выполнить условия предложенных заданий и получить главный приз – велосипед или самокат.

В перерывах между соревнованиями перед зрителями спортивного праздника выступят команды по чирлидингу и фитнес-аэробике.

«Районный спортивный праздник мы проводим уже третий год, это своего рода наша традиция. В этом году для челябинцев запланированы нестандартные тренировки под открытым небом. Также пройдет дегустация спортивного питания. Отмечу, что любой желающий сможет показать не только свою физическую подготовку, но и проявить знания в области здорового образа жизни. Мы подготовили для жителей города и района большое количество подарков – спортивный инвентарь, сертификаты в фитнес-клубы, спортивное питание и многое другое. Приглашаем всех, у нас точно будет ярко, весело, а главное спортивно! Праздник пройдет при любой погоде!», – отметила заместитель начальника отдела по культуре, физической культуре и работе с молодежью администрации Курчатовского района Челябинска Кристина Никитина.

По словам организаторов, формат мероприятия – семейный, поэтому жители и гости района могут прийти с детьми, для которых будет отдельная программа, включающая розыгрыши, аквагрим и шаромоделирование.

Спортивный праздник пройдет в пятницу, 10 сентября, на открытой территории Образовательного центра № 2 (микрорайон Парковый, ул. Скульптора Головницкого, 5). Начало в 16 часов.