Легкоатлетка из Челябинска стала победителем этапа мирового Гран-при

В швейцарском Ноттвиле завершилось мировое Гран-при по легкой атлетике международного паралимпийского комитета. В прыжках в длину «золото» завоевала Анна Сапожникова из Челябинска, показавшая третий результат мирового рейтинга.

Южноуральская легкоатлетка стала сильнейшей с результатом в 4,36 метра. Тренерами Анны являются Виктор Слободчиков и Елена Мальчикова.

Следующим стартом для спортсменки станет чемпионат Европы, который пройдет в польском городе Быдгощ с первого по пятое июня. Анна Сапожникова ранее уже завоевывала медали чемпионата Европы.

В минспорта Челябинской области отмечают, что легкая атлетика - самый медалеемкий вид спорта в программе Паралимпийских игр. Спортсмены соревнуются в беге, прыжках (в длину, высоту), метаниях (диска, копья, клаба, толкании ядра) и легкоатлетическом многоборье, марафоне.

На XVI Паралимпийских летних играх 2020-го года в Токио (Япония) будет разыграно 168 комплектов медалей в легкой атлетике.