Любители крутить педали активно включились в обсуждение будущего велоинфраструктуры Челябинска, к чему их призвали специалисты городского управления по архитектурно-градостроительному проектированию.

Уже поступило предложение создать инициативную группу велосипедистов, которые точно знают, что нужно областному центру.

Напомним, в столице Южного Урала был создан велобот – помощник в создании городской среды, комфортной не только для пешеходов и автомобилистов, но и для велосипедистов.

«С удовольствием читаем ваши конструктивные, вдумчивые предложения по велоинфраструктуре Челябинска. Мы чувствуем, как сильно вам хочется перемен. Один наш подписчик сделал карту, где обозначил свое видение велодорожек на улицах города. Кропотливая работа, изучаем карту подробнее. Спасибо вам большое за идеи, мы продолжаем их собирать. Перешлите велобота своим знакомым, чтобы у нас было больше информации для проектирования», - призывают архитекторы.

Идей горожан в каталоге городского велобота все прибывает. Инициатива специалистов о взаимодействии с населением через интернет-помощника явно пришлась челябинцам по душе.

Вот некоторые из появившихся в каталоге предложений, некоторые из которых сопровождены снимками - для большей наглядности.

«Нет возможности проехать на велосипеде из Ленинского района через железную дорогу. Автомобильный мост имеет только технические, узкие пешеходные дорожки с подъëмом по узким лестницам. Нужен удобный веломост или модернизация существующего автомобильного моста».

«Меня не покидает навязчивая идея о веломостах и велотуннелях. Обычно я езжу по дорогам, поэтому предпочитаю более тихие и спокойные улицы. Но в местах пересечения с Меридианом не очень большой выбор маршрутов. Мне кажется, что было бы неплохо иметь велотоннель под железнодорожными путями, который позволит выехать с проспекта Ленина на улицу Ловина. Хотя очевидно, что это проезд очень близко к проспекту Ленина и вряд ли будет пользоваться популярностью, но было бы неплохо иметь дублеры центральных улиц, по которым можно было безопасно перемещаться велосипедистам».

«Нет пешеходного перехода через дорогу. При этом есть светофор для автомобилей и есть фаза светофора, когда нет движения машин через этот участок дороги. Альтернативный путь требует делать большой круг».

«В нашем городе абсолютно все основные дороги имеют избыточную ширину полос, а первая полоса зачастую вмещает сразу два автомобиля! Немного сузив каждую полосу, можно очень легко выделить велодорожку, только придётся её отгородить от проезжей части, иначе наше автобыдло просто не поймёт. Ну и не забыть сделать её шириной с ковш самого маленького трактора, чтобы зимой тоже чистить».

«По проспекту Победы от пересечения с Чичерина до пересечения с Ворошилова есть отличный тротуар. Люди почти не ходят, от дороги отгорожен газоном и деревьями. Пересечений с дорогами нет, только с проездами во дворы. По нему можно доехать до кольца (улица Ворошилова). Если занизить бордюры при пересечении с проездами, будет классная велодорожка. Это дёшево. Затем от Ворошилова сделать переезд до внутриквартальной асфальтовой пешеходной дорожки (проходит вдоль садов, от проспекта Победы до Братьев Кашириных). Получится отличная доступность парка через старую плотину».

«Будет здорово, если уже на стадии проектирования велоинфраструктуры к этому будут привлечены люди, которые реально передвигаются на велосипеде по городу. Так можно лучше понять, что нужно конкретно им. Например, можно создать инициативную группу велосипедистов на добровольных началах и обсуждать с ними возможные проекты - их обратная связь точно будет полезна и важна».

Со всеми идеями, на сегодняшний момент предложенными горожанами, можно познакомиться, пройдя по вышеуказанной ссылке.