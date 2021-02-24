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«Лыжня России» на Таганае состоялась несмотря на сильный мороз

Очередная «Лыжня за облака» в национальном парке «Таганай» (Челябинская область) состоялась несмотря на 25-градусный мороз.

В Центральной усадьбе 22-го февраля собрались 214 спортсменов, бросивших вызов горным километрам. На марафонскую дистанцию отправились 73 участника, среди которых было десять женщин. Ещё 94 лыжника преодолели десятку. В детском забеге на 700 метров на старт вышли 47 ребят.

Абсолютными победителями в марафоне среди мужчин стали Евгений Буздалин, Игорь Зайцев и Артём Максимов. Среди женщин лидировали Мария Гогель, Ольга Энгель и Юлия Сирина.

На десятикилометровом круге в тройках лидеров - Андрей Пикалов, Алексей Несолёный и Евгений Петухов, а также Алёна Плечёва, Екатерина Хворонова и Александра Филимонова.

Самой юной участницей «Лыжни за облака» в этом году стала двухлетняя Ирина Котова – 700-метровую дистанцию она преодолела вместе с мамой.

Как сообщает сегодня, 24-го февраля, телеграм-канал «Таганай ньюс», пять марафонцев перешагнули 65-летний рубеж, причём один из них – Василий Бакланов – финишировал в десятке сильнейших.