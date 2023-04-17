Магнитогорск принял Всероссийские соревнования по боксу

В Магнитогорске (Челябинская область) состоялись всероссийские соревнования по боксу среди юношей 13-14 лет, посвященные 100-летию Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

В соревнованиях приняли участие 15 спортивных команд, представляющих Центральный, Приволжский, Уральский и Сибирский федеральные округа России. Спортсмены показали хорошую технико-тактическую и физическую подготовку.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, из 16 весовых категорий, представленных на соревнованиях, в семи победили спортсмены из Челябинской области. Также на пьедестал почета взошли представители Иркутской, Волгоградской Оренбургской областей, Алтайского, Пермского краев, Удмуртской Республики. Победители и призеры награждены медалями, грамотами и призами.