17.04.2023
Магнитогорск принял Всероссийские соревнования по боксу
17.04.2023
В поликлиниках и больницах Челябинска начала работу «Великолепная пятерка»
17.04.2023
Совместный проект ММК и TrueConf завоевал награду международной «Связи-2023»
17.04.2023
На восьми общественных пространствах Челябинска начали формировать комфортную среду
17.04.2023
Челябинские таможенники передали тонну сахара психоневрологическому интернату
17.04.2023
Грандиозную картину о последнем дне Великой Отечественной войны покажут в ЮУрГУ
Магнитогорск принял Всероссийские соревнования по боксу
03.02.2023
RCC Boxing Promotions признана лучшей промоутерской компанией России
20.12.2022
В Челябинск приедут звезды мирового и российского бокса
09.09.2022
В воскресенье в Челябинске состоится международный вечер бокса и лазерное шоу
09.09.2022
Звезды мирового бокса провели тренировку для юношей и девушек Челябинской области
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
14.04.2023
Челябинцы жалуются на едкую дымку с примесью сероводорода
14.04.2023