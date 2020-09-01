Магнитогорские мальчишки сразились за Кубок депутатов

На главной спортивной площадке города Магнитогорска – Центральном стадионе - прошёл 14-ый турнир по футболу среди дворовых команд на Кубок Собрания депутатов.

Спикер Собрания Александр Морозов отметил: «Мы традиционно посвящаем турнир памяти Александра Гурова. Он был старшим тренером футбольного клуба «Магнитогорск» и воспитателем юных футболистов. Он был замечательным человеком, свою жизнь посвятил развитию футбола в нашем городе. И мы вот уже 14 лет чтим его память этими играми».

В этом году за Кубок городского Собрания сражались 8 команд. В финал вышли футболисты Правобережного района «Барсы» и «Ягуары» и две команды Орджоникидзевского района. Первое место завоевала команда «137 микрорайон» (тренер Е.В. Невзоров).

Традиционно чествовала ребят вдова Александра Гурова Татьяна Анатольевна. Также определены лучшие игроки турнира: нападающий, защитник, вратарь.

Для справки: Турнир по футболу среди дворовых команд проводится по инициативе председателя Магнитогорского городского Собрания Александра Морозова. За это время в играх приняли участие более трех тысяч парней.