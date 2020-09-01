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Магнитогорские мальчишки сразились за Кубок депутатов

Спорт
Сегодня, 16:22
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На главной спортивной площадке города Магнитогорска – Центральном стадионе  - прошёл 14-ый турнир по футболу среди дворовых команд на Кубок Собрания депутатов.

Спикер Собрания Александр Морозов отметил: «Мы традиционно посвящаем турнир памяти  Александра Гурова. Он был старшим тренером футбольного клуба «Магнитогорск» и воспитателем юных футболистов.  Он был замечательным человеком, свою жизнь посвятил развитию футбола в нашем городе. И мы вот уже 14 лет чтим его память этими играми».

В этом году за Кубок городского Собрания сражались 8 команд. В финал вышли футболисты Правобережного района «Барсы» и «Ягуары» и две команды Орджоникидзевского района. Первое место завоевала команда «137 микрорайон» (тренер Е.В. Невзоров).

Традиционно чествовала ребят вдова Александра Гурова Татьяна Анатольевна. Также  определены лучшие игроки турнира: нападающий, защитник, вратарь.

Для справки:  Турнир по футболу среди дворовых команд проводится по инициативе председателя Магнитогорского  городского Собрания Александра Морозова. За это время в играх приняли участие более трех тысяч парней.

 

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Теги
Александр Морозов
Магнитогорск
футбол
Магнитогорское городское Собрание депутатов
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