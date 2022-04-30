Магнитогорский «Металлург» не смог завоевать Кубок Гагарина

Сегодня, 30 апреля, магнитогорский «Металлург» в седьмом матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина уступил ЦСКА.

В седьмом, заключительном матче финальной серии плей-офф КХЛ, «армейцы» одержали победу над хоккеистами «Металлурга» с крупным счетом 4:1.

«Металлург» в случае победы в третий раз мог выиграть Кубок Гагарина в истории клуба и в шестой — стать чемпионом страны. Но спортивная удача была сегодня на стороне ЦСКА. «Металлург» - обладатель серебряной награды.

Напомним, челябинский «Трактор» стал бронзовым призером чемпионата КХЛ 2021/2022.