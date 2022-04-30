30.04.2022
Буква Z появилась на здании дворца спорта «Надежда»
30.04.2022
В Миассе в результате оперативной разработки задержан лаборант, производящий наркотики
30.04.2022
В Челябинске в Родительский день запустят дополнительные маршруты общественного транспорта
30.04.2022
На дороги Челябинска вывели мотовзвод
30.04.2022
Полицейские Челябинска помогли восьмилетнему мальчику вернуться домой
29.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на 30 апреля и первое мая
Магнитогорский «Металлург» не смог завоевать Кубок Гагарина
21.04.2022
Начальник ГИБДД Златоуста предотвратил возможный взрыв газа в микроавтобусе с болельщиками ХК «Металлург»
12.04.2022
Текслер пожелал «Металлургу» удачи в финале розыгрыша Кубка Гагарина
23.09.2021
Для ХК «Металлург» также сделали послабление по числу зрителей, но на игры пустят лишь с QR-кодом
25.12.2020
Виктор Рашников и Павел Шиляев поздравили ХК «Металлург» с 65-летием
Как будут учиться и отдыхать студенты вузов Челябинской области в первые 10 дней мая
29.04.2022
Жители Челябинской области массово жалуются президентскому движению на грязную воду
28.04.2022
Сколько дней будут отдыхать южноуральцы в мае
28.04.2022
Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект
27.04.2022
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022