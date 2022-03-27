Магнитогорский «Металлург» повел в серии с «Авангардом»

В субботу, 26 марта, магнитогорский «Металлург» выиграл важнейший на сегодняшний день матч в этом сезоне. Уральцы при поддержке заполненных почти до отказа трибун одержали над действующим чемпионом омским «Авангардом» третью победу подряд. Счет в серии в борьбе за выход в следующий раунд в борьбе за Кубок Гагарина - 5:2.

Андрей Чибисов на четвертой минуте первого периода броском с отрицательного угла в шлем Грубеца открыл счет. Уральцы делали все возможное, чтобы минимизировать посещение шайбы зоны голкипера Кошечкина. Команда Хартли могла уповать лишь на быстрые контратаки.

Казалось, магнитогорцы выиграют первый период на домашнем льду, но неожиданно получили «гол в раздевалку». Его автором стал Алексей Береглазов – 1:1.

На 37 минуте матча магнитка вырвалась вперед – 2:1. Автором гола стал Филипп Майе.

Все решилось в третьем периоде. С добивания отличился Ждош Карии – 3:1. Затем забил Брендэн Лайпсик и пятую шайбу у «Металлурга» забросил Никита Коростылев. «Авангард» боролся до последнего. За 18 секунд до финальной сирены гости забросили шайбу в ворота команды из города сталеваров. Правда, этот гол был важен прежде всего для статистики. Не более. 5: 2 – победа «Металурга». Южноуральцы вышли вперед в серии – 3:2.

В понедельник в Балашихе состоится шестая игра этой невероятной серии.

А сегодня, 27 марта, челябинский «Трактор», который также ведет в серии в матчах против уфимского «Салавата Юлаева», играет в Уфе. После победы в Челябинске в пятом матче подопечным Анвара Гатиятулина остался один шаг до выхода в полуфинал Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед 3:2 в пользу «черно-белых».



Уфа бросит все силы, чтобы вернуть серию в Челябинск. Шестой поединок, как и оставшиеся матчи серии, точно пропустит капитан «юлаевцев» Григорий Панин, который получил трехматчевую дисквалификацию.