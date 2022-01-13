Мансур Исаев стал лауреатом народной премии «Светлое прошлое»

Первый и пока единственный в истории дзюдо Челябинской области триумфатор Олимпийских игр Мансур Исаев - лауреат народной премии «Светлое прошлое». Он получит награду 30-го января. 18-я по счету торжественная церемония вручения пройдет в государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова.

Как сообщает Фонд Олега Митяева, знаменитого барда и организатора премии, в этом году статуэтку «Кентавр с цветком в груди» работы знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного получит Исаев Мансур Мустафаевич. Спортсмен, дзюдоист. Чемпион Олимпийских игр-2012. Заслуженный мастер спорта РФ. Куратор «Академии единоборств» на федеральной территории «Сириус». Награжден орденом Дружбы, почетной наградой «За вклад в развитие европейского дзюдо». Тренировался в Челябинске, в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области под руководством заслуженного тренера России Александра Миллера.



В числе лауреатов Премии-2022 также трехкратная паралимпийская чемпионка-2020 по плаванию Валерия Шабалина, бронзовый призер Олимпиады-2012 тхэквондистка Анастасия Денисенко (Барышникова), скульптор Виктор Митрошин, композиция «Бросок» которого украшает территорию первого в России регионального Центра олимпийской подготовки по дзюдо, генерал-полковник ФСБ в отставке Александр Царенко и другие известные южноуральцы.



Напомним, премия «Светлое прошлое» вручается в Челябинске уже много лет тем, кто прославил Челябинск и Челябинскую область.