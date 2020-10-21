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Медиахолдинг «МАТЧ!» приглашает молодежь Челябинска на конкурс спортивных комментаторов

Спорт
Сегодня, 12:13
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С 1 ноября челябинцы в возрасте от 18-и до 24 лет могут отправить свои заявки в медиахолдинг «МАТЧ!» и принять участие в конкурсе спортивных комментаторов. Главный приз – возможность влиться в дружную команду «МАТЧ!».

Проведение национального конкурса для молодых людей, желающих стать профессиональными спортивными комментатора, приурочено к пятилетию создания медиахолдинга «МАТЧ!». В ноябре ему исполняется 5 лет. За это время «МАТЧ!» стал не только флагманом российской спортивной медиаиндустрии, но и уникальной кузницей кадров для российской спортивной журналистки. Многие ведущие, репортеры и редакторы, начинавшие свою профессиональную карьеру на «МАТЧ!», сегодня работают в десятках спортивных медиа, а также реализуют собственные успешные проекты.

Все желающие связать свою жизнь со спортивной журналистикой могут направить сообщение на адрес konkurs@matchtv.ru, чтобы получить руководство по заполнению заявки и методические рекомендации для участников конкурса.

Прием заявок начнется 1 ноября, а завершится 1 декабря 2020 года. Объявление победителей каждого этапа будет происходить в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

 

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