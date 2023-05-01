Меткий глаз и верная рука: в Калачёво прошел турнир по стендовой стрельбе

В спортивно-охотничьем клубе «Виктория» стрелкового комплекса, что расположен в посёлке Калачёво, 29-30 апреля прошёл открытый товарищеский турнир по стендовой стрельбе на кубок Челябинской области.

В ярком спортивном событии приняли участие спортсмены из трёх областей: Челябинской, Свердловской и Тюменской. Квалификационные соревнования включили в себя три дисциплины: компакт-спортинг (спортивно-охотничья стрельба), скит и трап (разновидности стендовой стрельбы, являющиеся олимпийскими видами спорта).

Борьба между спортсменами соседних областей разгорелась нешуточная. В результате в личном первенстве категории «А» победу одержал Вячеслав Бобровский – спортсмен из Тюмени. В категории «Б» на первом месте оказался Александр Бельгейко из Миасса, а в категории «С» лидером стал Рустам Исмагилов из Ноябрьска. Среди старших участников (категория «Ветераны») победу одержал челябинский спортсмен Мусос Коркмазов, немного отстал от победителя его земляк Виталий Тесленко.

В командном первенстве опередил всех спортсмен из Челябинской области Александр Бельгейко, вторым стал тюменец Вячеслав Бобровский.

Как рассказала Тамара Самойлова, тренер калачёвского клуба «Виктория», мастер спорта по стендовой стрельбе, Калачёвский стенд был основан более пятидесяти лет назад – в далёком 1970 году при непосредственном участии мастера спорта СССР, заслуженного тренера России Виктора Сальникова. Спортивная школа в Калачёво выпустила не одного мастера спорта международного класса. Но в 2002 году она прекратила своё существование. Возродил её кандидат в мастера спорта Виктор Субочев - учредитель компании «Аксель». После ухода из жизни Субочева руководители менялись, на сегодняшний день президентом спортивно-охотничьего клуба «Виктория» является Никита Петров.

В калачёвском клубе тренируются и спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ПОДА). С ними занимается старший тренер по стендовой стрельбе Дмитрий Денисов.

Что интересно, Калачёвский клуб Челябинской области - это первый в России спортивный клуб, где проходит полный цикл подготовки спортсменов с ПОДА по стендовой стрельбе.

В спортивном комплексе Калачёво всегда многолюдно. Стендовую стрельбу любят не только мужчины. Среди любителей этого вида спорта можно встретить и представительниц прекрасного пола.

Здесь часто тренируется мастер спорта, многократная чемпионка России, победительница этапа Кубка Европы по стендовой стрельбе Лия Шарыпова. Она отдала этому виду спорта более восемнадцати лет, начав заниматься стрельбой в довольно юном возрасте.

Стендовая стрельба – это очень азартный и полезный вид спорта как для взрослых, так и для молодых, как для мужчин, так и для женщин. Он помогает вырабатывать быструю реакцию, тренирует глазомер и меткость.