Крупнейшая гонка Евразии в этом году пройдет по маршруту длиной в 5 228 километров и соединит 13 регионов Российской Федерации. Уже восьмого июля караван международного ралли достигнет Магнитогорска.

В 2023 году, как и 14 лет назад, Международное ралли «Шелковый путь» стартует в Казани седьмого июля. За день гонщики преодолеют более 600 километров и окажутся в Уфе. Оттуда рано утром восьмого июля по каменистым трассам предгорий Урала двинутся в сторону Магнитогорска. К ночи экипажи ждут на парковке ледового дворца спорта «Арена Металлург».

Магнитогорск впервые войдет в состав «Шелкового пути». На девятое июля придется кольцевой этап ралли «Магнитогорск – Магнитогорск». Экипажи сервиса в этот день останутся на бивуаке «Арена Металлург». Организаторы обещают частые смены курсов и покрытия. От экипажей потребуется филигранная точность.

«В рамках гонки также пройдет третий этап чемпионата России по ралли-рейдам баха «Шелковый Путь». Это позволит спортсменам национального первенства, которые по тем или иным причинам ещё не готовы к старту в больших многодневных ралли, получить опыт международного уровня и сразиться с более титулованными коллегами», - рассказал подробности этапа руководитель проекта «Ралли «Шелковый путь» Владимир Чагин.

Сложный рельеф кольцевого участка местности станет одним из главных вызовов гонки и позволит болельщикам следить за борьбой пилотов с максимально близкого расстояния — впервые зрительские зоны будут расположены непосредственно у трассы спецучастка. Места возможного просмотра определены и с ними можно ознакомиться по ссылке.

10 июля экипажи отправятся в Оренбург. Дальше маршрут проложен через Самарскую, Саратовскую, Волгоградскую и Липецкую области. Финиширует «Шелковый путь» в Москве 15 июля.

В связи с проведением ралли через Агаповский, Верхнеуральский, Нагайбакский, Чесменский и Пластовский районы Управление ГИБДД по Челябинской области просит воздержаться от поездок на автомашинах и мотоциклах, а также соблюдать правила безопасности, не выпускать на проезжую часть вблизи проведения гонок детей, домашних животных и скот.