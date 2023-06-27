27.06.2023
Челябинских перевозчиков попросили соблюдать расписание в Курбан-байрам
27.06.2023
В Челябинске в связи с празднованием Курбан-байрама закроют улицу Елькина
27.06.2023
Международное ралли «Шелковый путь»
27.06.2023
В Селезянском сельском поселении Еткульского района появились новые социальные объекты
27.06.2023
ВСУ под Соледаром использовали отравляющие вещества
27.06.2023
Зимой 2024-го в центре Челябинска поселится огнедышащий символ года
Международное ралли «Шелковый путь»
10.07.2017
В Челябинской области "Шелковый путь" на пять часов перекрыл участки двух федеральных трасс
07.07.2017
На федеральных дорогах в Челябинской области временно ограничат движение
Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам
27.06.2023
Челябинская область активнее всех на Урале наращивает оборот розничной торговли
26.06.2023
Циклон ухудшит погоду в Челябинской области ночью и днем 26 июня
25.06.2023
Лукашенко помог решить конфликт с Пригожиным
25.06.2023
Владимир Путин призвал россиян к единству
24.06.2023