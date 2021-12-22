ММК поздравил магнитогорских спортсменов с медалями «Игр ГТО»

Руководители ПАО «ММК» (Челябинская область) чествовали магнитогорских спортсменов, защищавших честь Челябинской области на прошедшем в Белгороде фестивале всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Команда работников Группы ММК сумела завоевать второе место в командной гонке ГТО среди 37-ми команд регионов страны.

Представляя триумфаторов фестиваля участникам очного рапорта, директор спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» Дмитрий Шохов отметил, что Магнитогорский металлургический комбинат традиционно является лидером не только в производственной отрасли, но и в сфере физической культуры и спорта.

Буквально несколько дней назад был подписан приказ о поощрении ведущих спортсменов спортклуба за высокие спортивные результаты, продемонстрированные в прошедшем спортивном сезоне. В 2019-м году физкультурники комбината стали бронзовыми призерами всероссийского фестиваля ВФСК «ГТО» среди трудовых коллективов. В прошлом году на фестивале ГТО в Кисловодске спортсмены Магнитки успешно выступили в индивидуальном зачете. И вот новый успех, уже в командных состязаниях.

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Как сообщает пресс-служба министерства спорта региона, в составе команды, представлявшей Челябинскую область в Белгороде, выступали инструкторы ЧФСУ «СК «Металлург-Магнитогорск» Алёна Гайдук и Алла Масина, тренер спортклуба по академической гребле Александр Григорьев, сварщик ООО «ОСК» Александр Кицаев, газоспасатель ГСС ПАО «ММК» Нурлан Исибаев, преподаватель МГТУ имени Носова Наталья Усцелемова. Не все они смогли быть на поздравлении, но и тем, кто отсутствовал, досталась своя порция теплых слов и благодарности.

Поздравляя спортсменов, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев поблагодарил их за то, что своими спортивными успехами они прославляют и комбинат, и металлургов Магнитки. Представители команды Нурлан Исибаев, Александр Кицаев, Александр Григорьев и Алёна Гайдук получили из рук руководителя комбината букеты цветов и благодарственные письма. Предполагается и премирование атлетов.

Александр Кицаев от лица всей команды выразил признательность руководству ММК за поддержку физической культуры и спорта в Магнитогорске, а также за возможность представлять город и комбинат на различных спортивных состязаниях, в том числе и всероссийского уровня.

Директор спортклуба «Металлург-Магнитогорск» Дмитрий Шохов продемонстрировал генеральному директору диплом и кубок, завоеванные командой на фестивале в Белгороде. Павел Владимирович выразил уверенность, что эти награды займут достойное место в музее комбината.