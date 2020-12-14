На чемпионате России по фигурному катанию за медали будут бороться два южноуральца

На чемпионате России по фигурному катанию за медали будут бороться два южноуральца

Челябинскую область на чемпионате России по фигурному катанию, который стартует в столице Южного Урала 24 декабря, будут представлять два челябинской школы фигурного катания. Сейчас они выступают за другие регионы.

Федерация фигурного катания на коньках России объявила предварительный состав на чемпионат страны, который пройдет в арене «Трактор» с 24 по 27 декабря. В список попали и два воспитанника челябинской школы фигурного катания, которые сейчас выступают за другие регионы. Об этом сообщает министерство спорта Челябинской области.

В соревнованиях среди женщин выступит Мария Талалайкина. Она родилась в Челябинске. С детства занималась фигурным катанием. До 2013 года выступала за СШОР «Тодес». Позднее перебралась в Санкт-Петербург.

Также в Челябинске выступит Никита Рахманин в паре с Кариной Акоповой. Никита Также родился в Челябинске. Выступал сначала в одиночном катании, затем увлекся парным. Сейчас выступает за Краснодарский край.

Напомним, что на чемпионате выступят 90 сильнейших фигуристов страны — звезды российского и мирового фигурного катания.

При подготовке и во время соревнований примут все необходимые санитарные меры. Тесты ПЦР будут делать спортсменам, судьям, обслуживающему персоналу и сотрудникам СМИ.

Число зрителей на соревнованиях – по предписанию Роспотребнадзора – составит 35% от вместимости арены «Трактор». Это порядка 2300 билетов на каждый вид программы.

Победители и призеры чемпионата России получат уникальные кубки и медали. Работали над ними златоустовские оружейники.