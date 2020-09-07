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На Таганае 144 смельчака пробежали ультрамарафон длиной 63 километра

Фото: 
Таганай Ньюс
Спорт
Сегодня, 08:52
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В национальном парке "Таганай" (Челябинская область) вчера, шестого сентября, состоялся ультрамарафон. На дистанцию длиной в 63 километра отважились выйти 144 спортсмена. 

Как сообщает телеграм-канал "Таганай ньюс", маршрут бегунов пролегал по Верхней тропе, через Круглицу, Киалимский кордон, предусматривал подъем на метеостанцию и преодолением реки Киалим. 

В общей сложности спортсменам, стартовавшим ранним утром воскресенья, пришлось подняться на высоту в два километра. Финишировали участники события у озера Тугрояк. 

По словам бегунов, впечатления от  ультрамарафона были бы неполными без неповторимых горных панорам, курумников и, конечно, таганайских троп, пусть даже и непростых после дождей.

 

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