На Таганае 144 смельчака пробежали ультрамарафон длиной 63 километра
В национальном парке "Таганай" (Челябинская область) вчера, шестого сентября, состоялся ультрамарафон. На дистанцию длиной в 63 километра отважились выйти 144 спортсмена.
Как сообщает телеграм-канал "Таганай ньюс", маршрут бегунов пролегал по Верхней тропе, через Круглицу, Киалимский кордон, предусматривал подъем на метеостанцию и преодолением реки Киалим.
В общей сложности спортсменам, стартовавшим ранним утром воскресенья, пришлось подняться на высоту в два километра. Финишировали участники события у озера Тугрояк.
По словам бегунов, впечатления от ультрамарафона были бы неполными без неповторимых горных панорам, курумников и, конечно, таганайских троп, пусть даже и непростых после дождей.
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