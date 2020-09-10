На Южном Урале выявили сильнейший танковый экипаж среди заводчан

В Челябинской области прошли полуфинальные сражения «Уральской битвы заводов» - крупнейшего на Урале киберспортивного турнира по игре World of Tanks, организованного «Ростелекомом» совместно с компанией Wargaming и федерацией киберспорта России.

В 2020-м году компания «Ростелеком» объединяет сильнейшие танковые коллективы на полях «Уральской битвы заводов» уже в третий раз.

В решающих сражениях за звание победителя турнира боролись команды семи промышленных предприятий: завод «Соединительные отводы трубопроводов» (Группа ЧТПЗ) ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «ММК-Метиз», АО «Челябинский цинковый завод», ПАО «Челябинский металлургический комбинат», ООО «Мечел-Материалы», АО «Златмаш».

Победу в результате ожесточенных боев удалось вырвать экипажу завода «Соединительные отводы трубопроводов» (Группа ЧТПЗ). Команда на протяжении всего полуфинала проиграла всего одно сражение, не оставив соперникам ни единого шанса на победу.

Старт танковому турниру был дан в июле. Наборы команд прошли в шести городах УрФО и Пермского края. За право выйти в полуфинал были готовы сражаться 165 сотрудников тридцати уральских заводов. Участвовать в «Битве заводов» смогли сразу несколько команд от каждого производственного предприятия региона - по три человека в экипаже.

До полуфинальных боев команды прошли тренировки с профессиональными игроками в онлайн-режиме. Вышедшие в финал победители - команды предприятий «Газпромнефть Цифровые Решения» (Екатеринбург), завод «Соединительные отводы трубопроводов» (Группа ЧТПЗ) (Челябинская область), ПАО «Курганмашзавод» (Курганская область), ООО «Запсибтрансгаз» - управляющая компания АО «СибурТюменьГаз» (ХМАО), ПАО НПО Искра (Пермский край) – сразятся в финальном танковом бое 20-го сентября.

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев отметил, что качественный и надежный интернет важен сегодня не только профессиональным игрокам, но и каждому современному пользователю.

«В Челябинской области мы построили 13,5 тысячи километров оптических сетей, позволяющих нашим клиентам быть на связи через надежные высокоскоростные интернет-каналы. А для игроков «Ростелеком» предлагает уникальный «Игровой» тариф. Любители онлайн-сражений теперь могут наслаждаться высокой скоростью и низким пингом, а также получать дополнительные игровые бонусы от производителей игр», - сказал Михаил Сергеев.

Финальное сражение Битвы можно будет посмотреть 20-го сентября на канале комментатора турнира Артёма «IIomudop_MSK» Кузнецова по ссылке.

СПРАВКА

World of Tanks - самая популярная игра в России, по данным исследований ВЦИОМ за 2019-й год.