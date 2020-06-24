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Новости спорта. Виктор Постол готовится к бою с Рамиресом в Лос-Анджелесе

Фото: 
chernomorets.odessa.ua
Спорт
Сегодня, 18:31

В этом выпуске наши журналисты собрали для Вас самые свежие новости спорта 3-х рубрик. Читайте в новостях спорта sportarena.com футбол, бокс и баскетбол : президент ФК “Оболонь-Бровар” обратился к президенту УАФ Андрею Павленко с просьбой навести порядок в футболе; Виктор Постол уже прибыл в Лос-Анджелес для боя с Рамиресом; капитан женской сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова перейдет в новосибирский “Динамо”. 

 

Спорт и футбол: президент ФК “Оболонь-Бровар” просит Павленко навести порядок в футболе 

 

Александр Слободян сообщил, что его подопечные хотят пикетировать Дом Футбола, Они требуют возобновить Первую Лигу. Также он попросил президента УАФ Андрея Павленко навести порядок в футболе. 

 

Слободян рассказал, что у игроков лопается терпение. Они не знают, почему турнир УПЛ не продолжается. Пока европейские страны продолжают чемпионаты, невзирая на пандемию коронавируса, Первая и Вторая лиги до сих пор не возобновили игру. 

 

Игрокам очень тяжело в таких условиях. Они приняли решение пикетировать Дом футбола. Александр Слободян просит Андрея Павленко защитить честные спортивные принципы. Тем более, что на Первой и Второй лигах держится весь украинский футбол. 

 

Напомним, что УАФ просил клубы Первой лиги провести собрание и решить судьбу текущего сезона. 

 

Ранее Новости спорта футбол писали, что во время матча между “Альбасете” и “Райо Вальекано” Романа Зозулю снова оскорбили. 

 

Новости спорта Украины: Постол прилетел в Лос-Анджелес накануне боя с Рамиресом 

 

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Виктор Постол (31-2, 12 КО) прилетел в Лос-Анджелес, и уже готовится к поединку с Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО). Напомним, что Рамирес - действующий чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе.

 

В Инстаграме Постол написал, что с третьей попытки бой точно состоится. Ведь Бог любит троицу!  

 

Напомним, что не так давно СМИ говорили о проведении боя Постол - Рамирес в августе. 

 

Ранее в новостях спорта "бокс" sportarena.com/boxing СМИ писали, что Деревянченко высказался об уходе Гвоздика из карьеры. 

 

Новости баскетбола: капитан украинской сборной Ягупова перейдет в “Динамо”-Новосибирск

 

Капитан украинской женской сборной Алина Ягупова решила продолжить карьеру в “Динамо” из Новосибирска. 

 

В прошлом сезоне Ягупова играла за “Фенербахче”. Именно тогда она стала MVP Евролиги. За одну игру Алина набирала в среднем 21,3 очка, 5,7 подбора, 1,9 перехвата и 5,4 передачи. 

 

В новосибирском “Динамо” также играет партнер Ягуповой по сборной - Людмила Науменко. В 2019-го году она играла за турецкий “Чукурова”. 

 

В начале пандемии коронавируса “Динамо” находилось на 10-м месте чемпионата России. Команда выиграла 6 из 20-ти матчей. Также украинские баскетболистки играют в Восточноевропейской женской баскетбольной лиге (EWBL). Напомним, что “Динамо” вышло в финал турнира EWBL. 

 

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