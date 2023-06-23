Первый турнир театров по футболу в Челябинске - память о большом режиссере

В Челябинске в понедельник, 26 июня, на стадионе «Центральный» состоится первый межтеатральный турнир по мини-футболу, посвященный памяти народного артиста РФ Наума Орлова.

Известный в стране Мастер сцены, театральный режиссер и педагог 30 лет посвящал свое творчество Челябинскому академическому театру драмы, который носит его имя. О Науме Юрьевиче и созданных им спектаклях написаны книги, рецензии, статьи. Память о нем свято хранят ученики «гнезда Орлова», его друзья, коллеги и поклонники. На следующий год академическая драма будет отмечать 100-летие со дня рождения своего художественного лидера, и уже сейчас рождаются идеи и планы по проведению юбилейной даты.

А предстоящий мини-турнир по футболу – это дань памяти большому Мастеру сцены, которого не стало 20 лет назад, первое посвящение ему не только от артистов театров - участников этого спортивного состязания. Главный его организатор, артист Степан Арефьев, сумел привлечь к турниру немало организаций и компаний – от учредителя, областного министерства спорта, до «Аэрофлота» и РМК, которые обеспечат победителям матча призы. И, конечно же, своих многочисленных друзей, коллег, журналистов.

Для Степана Арефьева, который является членом правления областного театрального союза, организация и проведение спортивных матчей по футболу среди театров - дело не новое. На его счету их было 27, которые в разное время проводились Челябинской областной организацией СТД РФ. Нынешний турнир он организует по собственной инициативе. Болельщиков 26 июня в 16 часов, как сообщил ПроТО (Челябинск театральный), ждут «азарт от игры, бурные эмоции, общение с артистами и безграничное удовольствие».

Так что, челябинцы, приходите на стадион «Центральный», поддержите команды любимых театров. На их состязаниях дозволены спортивными правилами и даже приветствуются плакаты, кричалки, дуделки и шумелки.