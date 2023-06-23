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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Дорога Еткуль-Еманжелинка протяженностью 18 километров, на которой ведется ремонт в рамках нацпро
23.06.2023

Ремонт на дороге Еткуль-Еманжелинка завершат раньше срока
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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23.06.2023

На Градском кладбище Челябинска вандалы осквернили десятки могил
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.06.2023

Первый турнир театров по футболу в Челябинске - память о большом режиссере
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.06.2023

Челябинский облсуд оставил под стражей налоговика Жабреева и его отца
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.06.2023

В Челябинске благоустроят улицу Карла Маркса
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.06.2023

Ремонт путей в Металлургическом районе повлияет на движение трамваев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.06.2023

Госкомпания продает участок в лесном массиве под Миассом и здания в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Спорт
23.06.2023 16:20

Первый турнир театров по футболу в Челябинске - память о большом режиссере

В Челябинске в понедельник, 26 июня, на стадионе «Центральный» состоится первый межтеатральный турнир по мини-футболу, посвященный памяти народного артиста РФ Наума Орлова.

Известный в стране Мастер сцены, театральный режиссер и педагог 30 лет посвящал свое творчество Челябинскому академическому театру драмы, который носит его имя. О Науме Юрьевиче и созданных им спектаклях написаны книги, рецензии, статьи. Память о нем свято хранят ученики «гнезда Орлова», его друзья, коллеги и поклонники. На следующий год академическая драма будет отмечать 100-летие со дня рождения своего художественного лидера, и уже сейчас рождаются идеи и планы по проведению юбилейной даты.

А предстоящий мини-турнир по футболу – это дань памяти большому Мастеру сцены, которого не стало 20 лет назад, первое посвящение ему не только от артистов театров - участников этого спортивного состязания. Главный его организатор, артист Степан Арефьев, сумел привлечь к турниру немало организаций и компаний – от учредителя, областного министерства спорта, до «Аэрофлота» и РМК, которые обеспечат победителям матча призы. И, конечно же, своих многочисленных друзей, коллег, журналистов.

Для Степана Арефьева, который является членом правления областного театрального союза, организация и проведение спортивных матчей по футболу среди театров - дело не новое. На его счету их было 27, которые в разное время проводились Челябинской областной организацией СТД РФ. Нынешний турнир он организует по собственной инициативе. Болельщиков 26 июня в 16 часов, как сообщил ПроТО (Челябинск театральный), ждут «азарт от игры, бурные эмоции, общение с артистами и безграничное удовольствие».

Так что, челябинцы, приходите на стадион «Центральный», поддержите команды любимых театров. На их состязаниях дозволены спортивными правилами и даже приветствуются плакаты, кричалки, дуделки и шумелки.

Автор: Людмила Федорова
мини-футбол
Наум Орлов
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С 23 июня 2023 года в Челябинской области отменен особый противопожарный режим, действовавший на
23.06.2023

В Челябинской области отменен особый противопожарный режим
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На Градском кладбище Челябинска неизвестные осквернили десятки могил. О повреждении надгробий пол
23.06.2023

На Градском кладбище Челябинска вандалы осквернили десятки могил
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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23.06.2023 13:56

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Экспертный совет по заповедному делу пытается сохранить в Челябинской области краснокнижную савку

20.06.2023 17:06

В школах Челябинской области создадут открытую систему по качеству питания учеников

20.06.2023 16:48

На Аркаиме покажут миф о постпандемийном мире

20.06.2023 16:36

В Челябинской области двое рабочих пострадали при обрушении породы на шахте, идет проверка

20.06.2023 16:26

В Челябинске вводят ограничение движения по Энтузиастов

20.06.2023 16:20

ПО «Маяк»: быть на шаг впереди и творить по-курчатовски

20.06.2023 16:08

В Екатеринбурге прошел кастинг на новое юмористическое шоу на ТНТ

20.06.2023 15:57

В Челябинской области за неполный июнь поженились более полутора тысяч пар

20.06.2023 15:45

Четыре челябинских путепровода отремонтировали быстро и почти без помех для автомобилистов

20.06.2023 15:42

Промежуточные итоги «дорожного рывка» в Челябинской области

20.06.2023 15:35

Администрация Челябинска продолжит добиваться сноса самовольной постройки на Братьев Кашириных

20.06.2023 14:46

Студенты ЧелГУ теперь тоже смогут получить военный билет во время учёбы