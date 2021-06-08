Полицейские Магнитогорска продемонстрировали спортивную подготовку и волю к победе

В Магнитогорске (Челябинская область) состоялся первый этап ХХХV Мемориала имени Виталия Масленникова. В соревнованиях приняли участие семь команд сотрудников магнитогорского гарнизона полиции и близлежащих органов внутренних дел.

Полицейским предстояло проявить и показать себя в командном беге, комбинированной эстафете, подтягивании на перекладине, рывке гири весом 32 кг и перетягивании каната.

«На соревнованиях не первый год уже принимает участие Виктор Суходоев, сотрудник отдела МВД России по Брединскому району. Сегодня он стал победителем в личном зачете и сделал рывок гири в количестве 110 раз. Как отмечает сотрудник полиции, его результаты улучшаются с каждым годом, например в 2017 году ему удалось сделать рывок гири в количестве 80 раз», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина.

В ходе комбинированной эстафеты полицейские продемонстрировали умение бежать, преодолевая препятствия, в костюме АЗК, а также быстро и слаженно, работая в паре, доставить раненого к месту оказания медицинской помощи.

Особый интерес представляла семейная эстафета, когда папы соревновались на скорость в беге в мешках, а мамы с удовольствием «погоняли» мячик.

По итогам соревнований победителем в общекомандном зачете стала команда УМВД России по г.Магнитогорску, второе место у команды отдела МВД России по Верхнеуральскому району, бронза у полицейских Нагайбакского района.

Команды-победители награждены кубками, а лучшие спортсмены почетными грамотами. Уже в июне они примут участие в финальном этапе областных соревнований.

Напомним, 23 июня 1986 года во время задержания преступника Виталий Масленников, спасая жизнь находившихся рядом людей, был смертельно ранен в голову. Врачи сделали все возможное и невозможное, но спасти полицейского медики не смогли. За мужество и самоотверженные действия Виталия Масленникова посмертно наградили орденом Красной Звезды. В Ленинском районе столицы Южного Урала его именем назвали улицу, а приказом МВД от 21 января 1987 года его имя занесено навечно в списки личного состава милиции Челябинска.